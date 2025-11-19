Суд США отклонил иск организаторов "Игр на стероидах" к WADA

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск организаторов "Игр на стероидах" против Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Федерации плавания США (USA Swimming), сообщается в аккаунте WADA в соцсети X.
В августе стало известно, что организаторы "Игр на стероидах" подали иск в Окружной суд Нью-Йорка на 800 миллионов долларов, обвинив WADA, World Aquatics и USA Swimming в незаконной кампании по срыву мероприятия. Отмечалось, что ответчики обвинялись в нарушении антимонопольного "закона Шермана" путем оказания давления на спортсменов и тренеров с целью бойкота Игр. Организаторы также планировали добиться судебного запрета, чтобы остановить кампанию ответчиков.
"WADA приветствует решение федерального суда США отклонить антимонопольный иск, поданный организаторами "Игр на стероидах". Мы рады, что здравый смысл возобладал. WADA по-прежнему сосредоточено на своей основной миссии - защите чистого спорта на благо спортсменов во всем мире", - говорится в заявлении WADA.
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23-25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители. WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а World Aquatics раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
