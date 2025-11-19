Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 19 ноября: ВС России сбили четыре ракеты ATACMS
19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 19.11.2025
Спецоперация, 19 ноября: ВС России сбили четыре ракеты ATACMS
Спецоперация, 19 ноября: ВС России сбили четыре ракеты ATACMS
Киев атаковал Воронеж четырьмя ракетами ATACMS производства США, все они сбиты российскими зенитной ракетной системой С-400 и зенитным ракетно-пушечным... РИА Новости, 19.11.2025
Спецоперация, 19 ноября: ВС России сбили четыре ракеты ATACMS

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Киев атаковал Воронеж четырьмя ракетами ATACMS производства США, все они сбиты российскими зенитной ракетной системой С-400 и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", сообщило утром в среду Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что попытка ракетного удара была предпринята Украиной в отношении гражданских объектов. Упавшие обломки уничтоженных ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Обошлось без жертв и пострадавших.
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте
Вчера, 16:13
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте
Вчера, 16:13
Разведка выяснила, что ракеты были запущены с двух пусковых установок MLRS (также американского производства) в районе Волосской Балаклеи в 50 километрах юго-восточнее Чугуева в Харьковской области. Их уничтожили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Минобороны РФ также опубликовало фотографии фрагментов уничтоженных ракет и видеоролик с нанесением удара по позиции MLRS.

В ответ на террористические атаки

Как говорится в сводке российского ведомства, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России утром в среду российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами "Кинжал", ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотников дальнего действия в западных областях Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Штурмовики группировки "Запад" продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окружённых подразделений ВСУ в Купянске в Харьковской области. Также подразделения группировки отразили две атаки в районах Благодатовки и Кутьковки, в ходе которых ВСУ собирались прорваться к реке Оскол. В Харьковской области уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ.
Суд вынес приговоры двум военным ВСУ за вторжение в Курскую область
Вчера, 13:23
Суд вынес приговоры двум военным ВСУ за вторжение в Курскую область
Вчера, 13:23
Как отметил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик", его отряд выявляет и наносит огневое поражение противнику в лесных массивах на южной окраине города, а также пресекает любое движение боевиков. В районе Колонтаевка они обнаружили в подвалах два крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами и ведут их разминирование. Также штурмовики не дали группе из десяти боевиков противника спастись бегством из лесного массива вдоль реки Оскол и уничтожили их.
В Красноармейске в ДНР штурмовики группировки "Центр" продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ, продолжается зачистка Ровного (также в ДНР). Отражены пять атак из района населённого пункта Гришино. В Димитрове штурмовики продолжают наступление, сорвали три попытки украинских военнослужащих вырваться из кольца окружения.
ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации потеряли до 1340 военнослужащих, следует из представленных в сводке МО РФ данных.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 93 беспилотника самолётного типа. Черноморский флот в северо-восточной части Чёрного моря уничтожил два безэкипажных катера ВСУ.
В части Запорожской области после атаки ВСУ отключили электроэнергию
Вчера, 19:15
В части Запорожской области после атаки ВСУ отключили электроэнергию
Вчера, 19:15

Чувствуют себя преданными

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило в среду, что эксперты в Европе уже предупреждают о приближении краха западного проекта "Антироссия" на Украине и указывают на неизбежность разгрома киевского режима. Большое внимание они уделяют "всепоглощающей" коррупции на Украине, в которой "бесследно растворяются щедрые пожертвования" зарубежных доноров.
Так, по данным СВР, руководители ЕС и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Европейские дипломаты и разведчики докладывают, что украинцы чувствуют себя преданными из-за коррупционного дела соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и не верят, что страну примут в ЕС, подчеркнули в пресс-бюро.
Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта. Кроме того, как отметили в СВР, среди украинцев широко распространилось мнение, что им не стоит рассчитывать на существенную помощь от Европы.
Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения
Вчера, 12:39
Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения
Вчера, 12:39

Комплексный запрос

Минобороны РФ также сообщило, что глава ведомства Андрей Белоусов провел межведомственное совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер соцподдержки участниками спецоперации. В Минобороны заявили, что сервисом по выдаче справок об участии в СВО в электронном виде (через "Госуслуги" или в МФЦ), запущенным в прошлом году, воспользовались уже более трёх миллионов человек.
Также Белоусов поручил создать рейтинг регионов России по количеству мер поддержки для ветеранов специальной военной операции.
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что выделены 11 наиболее популярных мер поддержки, чтобы перевести их в проактивный режим предоставления, а там, где это возможно, – полностью в беззаявительный.
По словам статс-секретаря – замглавы минэкономразвития Алексея Херсонцева, ведется активная работа по выводу в МФЦ комплексного запроса, когда по одному заявлению участники СВО и члены их семей могут получить сразу весь комплекс полагающихся им мер поддержки. Уже подаются тысячи таких комплексных заявлений, их реализация запущена в 41 регионе.
Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ
Вчера, 16:55
Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ
Вчера, 16:55

Рассвет не за горами

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье, опубликованной на сайте "Комсомольской правды", заявил, что события на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян. По его словам, украинскую землю захватили нравственно и ментально "чужие" люди и строят там свою "инопланетную" цивилизацию.
Россия сегодня воюет не с украинцами, а против режима, который взял народ Украины в заложники, отметил Мединский. При этом ситуация в 2021 году не выглядела необратимой, а Владимира Зеленского никто не воспринимал "президентом войны", подчеркнул председатель РВИО.
В то же время он отметил, что Россия недооценила эффективность накала украинской пропаганды, а народ Украины подвергся тотальной психологической обработке. Сутью нынешней власти в Киеве он назвал выкорчевывание всего, что связывает Россию и Украину.
При этом, в целом комментируя текущую ситуацию на Украине, Мединский заявил, что рассвет не за горами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025
Эрдоган заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине
Вчера, 19:19
Эрдоган заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине
Вчера, 19:19

Новаций нет

Зеленский в среду прибыл в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине. Агентство Рейтер ранее передавало, что cпецпосланник президента США Стив Уиткофф планировал посетить Турцию и провести встречу с Зеленским. Позднее портал Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщил, что Уиткофф отложил поездку.
Кроме того, Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, сообщило, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что мирное урегулирование обсуждалось на встрече на Аляске, и с тех пор каких-то "новаций", о которых можно было бы сообщить, не произошло.
США продолжат поиск возможностей для переговоров по Украине, заявил Уитакер
Вчера, 16:42
США продолжат поиск возможностей для переговоров по Украине, заявил Уитакер
Вчера, 16:42
Издание Politico сообщило, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведёт в среду переговоры в Киеве. По данным Wall Street Journal, он планировал и встречу с российской стороной. Однако, как сообщил Песков, такая встреча не планируется.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возможности давления ЕС на Китай в контексте конфликта на Украине ограничены из-за связей Евросоюза и КНР. Она посетовала, что Китай может навредить ЕС, и призналась, что видит в этом проблему.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта, находящиеся в зоне влияния Запорожской АЭС, соблюдать пять конкретных принципов МАГАТЭ и предотвратить ядерную аварию на объекте.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что западной поддержки Украины недостаточно для возвращения утраченных территорий и коренного перелома в конфликте. В докладе, опубликованном на сайте минобороны Италии, Крозетто заявил, что несмотря на международную поддержку, Украина так и не смогла поменять ситуацию на поле боя в свою пользу.

Пустое место

Украинские СМИ в среду сообщали о взрывах в Одессе и Одесской области, в Хмельницкой области, в Сумах во Львове и Львовской области, Тернополе и Бурштыне на западе Украины, в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Участник СВО Антон Сычев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Уроженец Казахстана, участвовавший в СВО, получил российское гражданство
Вчера, 14:30
Силы территориальной обороны вооруженных сил Украины в среду сообщили, что их официальный сайт был взломан.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно приговорила к пожизненному лишению свободы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его обвиняют в якобы имевшем место вывозе украинского зерна в страны Ближнего Востока. Балицкому заочно предъявлены обвинения, в частности, по статьям о коллаборационной деятельности и военных преступлениях, совершённых группой лиц по предварительному сговору.
Замкомандира подразделения ПВО третьего армейского корпуса ВСУ по имени Константин в интервью агентству Франс Пресс пожаловался, что им приходится постоянно адаптироваться к российским разработкам на фронте.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по военному штабу ВСУ под Львовом, ангару с бронетехникой, где находилось около 20 единиц гусеничной техники и пять грузовиков в Харьковской области, складу обслуживания бронемашин Bradley и Humvee во Львове, военной базе с бункерами в городе Стрый Львовской области.
Он также рассказал, что женщины на Украине начали бояться насильственной мобилизации. Жители Украины, которым он задал вопросы РИА Новости, рассказали, что воспринимают Зеленского как пустое место и одержимого.
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России западным оружием
Вчера, 12:35
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России западным оружием
Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
