Боевики ВСУ разбежались на одном из участков Днепропетровского направления

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ покинули свои позиции на одном из участков днепропетровского направления, следует из радиоперехвата переговоров, который оказался в распоряжении РИА Новости.

"Все разбежались, и "трехсотые" (раненные – ред.) тоже. Я вообще один. Я тоже ушел с позиции, я сам, я не знаю кто где", — говорит украинский военный с позывным "Красный", обращаясь к своему командиру.