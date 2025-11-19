https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055903498.html
Боевики ВСУ разбежались на одном из участков Днепропетровского направления
Боевики ВСУ разбежались на одном из участков Днепропетровского направления - РИА Новости, 19.11.2025
Боевики ВСУ разбежались на одном из участков Днепропетровского направления
Боевики ВСУ покинули свои позиции на одном из участков днепропетровского направления, следует из радиоперехвата переговоров, который оказался в распоряжении РИА РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:57:00+03:00
2025-11-19T06:57:00+03:00
2025-11-19T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ разбежались на одном из участков Днепропетровского направления
Боевики ВСУ покинули позиции на одном из участков Днепропетровского направления
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ покинули свои позиции на одном из участков днепропетровского направления, следует из радиоперехвата переговоров, который оказался в распоряжении РИА Новости.
"Все разбежались, и "трехсотые" (раненные – ред.) тоже. Я вообще один. Я тоже ушел с позиции, я сам, я не знаю кто где", — говорит украинский военный с позывным "Красный", обращаясь к своему командиру.
На аудио слышно, как командование пытается выяснить у подчиненного, почему боевики покинули позиции. В ответ от рядового звучит лишь: "Что мне делать?".