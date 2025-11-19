Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
05:21 19.11.2025
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении
Операторы ударных дронов батальона спецназначения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили БТР М113 американского производства на Константиновском направлении,... РИА Новости, 19.11.2025
безопасность
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении

Операторы дронов ЮВО уничтожили БТР M113 на Константиновском направлении

© РИА Новости | Американский бронетранспортер М113, брошенный украинскими военными
Американский бронетранспортер М113, брошенный украинскими военными - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Американский бронетранспортер М113, брошенный украинскими военными. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Операторы ударных дронов батальона спецназначения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили БТР М113 американского производства на Константиновском направлении, сообщает Минобороны России.
"Операторы ударных дронов 58-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действуя на передовой, нанесли удар по технике противника, уничтожив бронетранспортер М113 американского производства на Константиновском направлении специальной военной операции", - рассказали в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Безопасность, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
