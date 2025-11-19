https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055898003.html
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России уничтожили американский БТР на Константиновском направлении
Операторы ударных дронов батальона спецназначения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили БТР М113 американского производства на Константиновском направлении,... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Операторы ударных дронов батальона спецназначения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили БТР М113 американского производства на Константиновском направлении, сообщает Минобороны России.
"Операторы ударных дронов 58-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действуя на передовой, нанесли удар по технике противника, уничтожив бронетранспортер М113 американского производства на Константиновском направлении специальной военной операции", - рассказали в российском военном ведомстве.