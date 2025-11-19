Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА самолетного типа ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, защищая от атак с воздуха военные объекты и мирное население, рассказали в МО РФ.
"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" несут круглосуточное боевое дежурство и выполняют задачи по воздушному прикрытию сил и средств артиллерии, пунктов управления, личного состава и мирного населения на ореховском направлении СВО в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что "Оса" способна обнаруживать и опознавать воздушные цели на расстояние от десяти до 20 километров.
"В ходе круглосуточного боевого дежурства за прошедшие сутки расчетом ЗРК были обнаружены и уничтожены на удалении более девять километров разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа "Шарк" и "Лелека-100", проводившие воздушную разведку над нашей территорией", - дополнили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, за последний месяц в своей зоне ответственности зенитчики сбили более десятка целей.
