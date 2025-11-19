Рейтинг@Mail.ru
Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 19.11.2025
Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА самолетного типа ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, защищая от атак с воздуха военные объекты и... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T05:17:00+03:00
2025-11-19T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
россия
запорожская область
2025
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Ульяновские десантники защищают в зоне СВО объекты и граждан от атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА самолетного типа ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, защищая от атак с воздуха военные объекты и мирное население, рассказали в МО РФ.
"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" несут круглосуточное боевое дежурство и выполняют задачи по воздушному прикрытию сил и средств артиллерии, пунктов управления, личного состава и мирного населения на ореховском направлении СВО в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
15 ноября, 00:05
Уточняется, что "Оса" способна обнаруживать и опознавать воздушные цели на расстояние от десяти до 20 километров.
"В ходе круглосуточного боевого дежурства за прошедшие сутки расчетом ЗРК были обнаружены и уничтожены на удалении более девять километров разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа "Шарк" и "Лелека-100", проводившие воздушную разведку над нашей территорией", - дополнили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, за последний месяц в своей зоне ответственности зенитчики сбили более десятка целей.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
