Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Ульяновские десантники пресекают полеты БПЛА самолетного типа ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, защищая от атак с воздуха военные объекты и мирное население, рассказали в МО РФ.

"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" несут круглосуточное боевое дежурство и выполняют задачи по воздушному прикрытию сил и средств артиллерии, пунктов управления, личного состава и мирного населения на ореховском направлении СВО в Запорожской области", - сообщили в МО РФ

Уточняется, что "Оса" способна обнаруживать и опознавать воздушные цели на расстояние от десяти до 20 километров.

"В ходе круглосуточного боевого дежурства за прошедшие сутки расчетом ЗРК были обнаружены и уничтожены на удалении более девять километров разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа "Шарк" и "Лелека-100", проводившие воздушную разведку над нашей территорией", - дополнили в МО РФ.