Российские дроны уничтожили технику ВСУ на окраинах Купянска

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили наземный робототехнический комплекс и автомобильную технику ВСУ на окраинах Купянска в Харьковской области, рассказали журналистам в МО РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" продолжают уничтожать технику ВСУ, которая используется боевиками для попыток прорыва к позициям окруженных в Купянске украинских подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что дроноводы группировки уничтожили наземный робототехнический комплекс, три пикапа и микроавтобус ВСУ.
"Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" успешно продолжают боевую работу, направленную на срыв ротации и подвоза боеприпасов подразделениям ВСУ в районе Купянска", - пояснили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18