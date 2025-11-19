Рейтинг@Mail.ru
05:09 19.11.2025
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на окраинах Купянска
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на окраинах Купянска

Расчеты дронов группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ на окраинах Купянска

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили наземный робототехнический комплекс и автомобильную технику ВСУ на окраинах Купянска в Харьковской области, рассказали журналистам в МО РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" продолжают уничтожать технику ВСУ, которая используется боевиками для попыток прорыва к позициям окруженных в Купянске украинских подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Кот помогает военнослужащим замечать приближение дронов ВСУ, рассказал боец
15 ноября, 05:47
Уточняется, что дроноводы группировки уничтожили наземный робототехнический комплекс, три пикапа и микроавтобус ВСУ.
"Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" успешно продолжают боевую работу, направленную на срыв ротации и подвоза боеприпасов подразделениям ВСУ в районе Купянска", - пояснили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
