Специальная военная операция на Украине
 
00:55 19.11.2025
Российские артиллеристы уничтожили до 30 украинских военных в ДНР
2025
Артиллеристы нанесли точный удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Артиллеристы нанесли точный удар по пункту временной дислокации украинских войск в ДНР, ликвидировав до 30 военнослужащих противника, рассказал РИА Новости командир боевой машины 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа с позывным "Иус"
"Не так давно поступила боевая задача. Мы выдвинулись на огневую позицию для её выполнения. Расчёт отработал грамотно, слаженно, чётко. По разведданным, был поражен пункт временной дислокации противника — до 30 человек личного состава уничтожено", — рассказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
