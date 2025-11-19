https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055875008.html
Российские артиллеристы уничтожили до 30 украинских военных в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили до 30 украинских военных в ДНР
19.11.2025
Российские артиллеристы уничтожили до 30 украинских военных в ДНР
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Артиллеристы нанесли точный удар по пункту временной дислокации украинских войск в ДНР, ликвидировав до 30 военнослужащих противника, рассказал РИА Новости командир боевой машины 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа с позывным "Иус"
"Не так давно поступила боевая задача. Мы выдвинулись на огневую позицию для её выполнения. Расчёт отработал грамотно, слаженно, чётко. По разведданным, был поражен пункт временной дислокации противника — до 30 человек личного состава уничтожено", — рассказал он.