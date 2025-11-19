Рейтинг@Mail.ru
В московском театре покажут новогодний спектакль "Волшебная лампа Аладдина" - РИА Новости, 19.11.2025
10:13 19.11.2025
В московском театре покажут новогодний спектакль "Волшебная лампа Аладдина"
В московском театре покажут новогодний спектакль "Волшебная лампа Аладдина" - РИА Новости, 19.11.2025
В московском театре покажут новогодний спектакль "Волшебная лампа Аладдина"
Показ новогоднего мюзикла "Волшебная лампа Аладдина" пройдет в Московском театре Эстрады. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:13:00+03:00
2025-11-19T10:13:00+03:00
2025
В московском театре покажут новогодний спектакль "Волшебная лампа Аладдина"

МОСКВА, 19 ноя - Театральное агентство "VIP-Театр". Показ новогоднего мюзикла "Волшебная лампа Аладдина" пройдет в Московском театре Эстрады.
Спектакль поставила Валерия Данилова, хореографом выступила Анна Пасмор. Главный герой – храбрый юноша по имени Аладдин встречает прекрасную принцессу Жасмин. Вместе они открывают для себя истинное значение дружбы и любви. История рассказывает о магии чувств, которые кроются в сердцах.
В фойе гостей будут ждать ростовые куклы, розыгрыши, мастер-классы, Дед Мороз и Снегурочка и другие активности. Перед спектаклем все зрители смогут сфотографироваться с персонажами из сказки в любом месте по выбору зрителя в театре.
В гардеробе, при необходимости, можно взять специальную подушку для ребенка, чтобы ребенку было лучше видно из любой точки зала.
Креативная команда молодых постановщиков создали танцевальные номера, костюмы, переносящие в далекие восточные страны, и яркую сценографию, погружающую в атмосферу любимой сказки.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
