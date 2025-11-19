В московском театре покажут новогодний спектакль "Волшебная лампа Аладдина"

МОСКВА, 19 ноя - Театральное агентство "VIP-Театр". Показ новогоднего мюзикла "Волшебная лампа Аладдина" пройдет в Московском театре Эстрады.

Спектакль поставила Валерия Данилова, хореографом выступила Анна Пасмор. Главный герой – храбрый юноша по имени Аладдин встречает прекрасную принцессу Жасмин. Вместе они открывают для себя истинное значение дружбы и любви. История рассказывает о магии чувств, которые кроются в сердцах.

В фойе гостей будут ждать ростовые куклы, розыгрыши, мастер-классы, Дед Мороз и Снегурочка и другие активности. Перед спектаклем все зрители смогут сфотографироваться с персонажами из сказки в любом месте по выбору зрителя в театре.

В гардеробе, при необходимости, можно взять специальную подушку для ребенка, чтобы ребенку было лучше видно из любой точки зала.

Креативная команда молодых постановщиков создали танцевальные номера, костюмы, переносящие в далекие восточные страны, и яркую сценографию, погружающую в атмосферу любимой сказки.