https://ria.ru/20251119/soglashenie-2055969082.html
Путин принял предложение подписать Соглашение об основах отношений с Того
Путин принял предложение подписать Соглашение об основах отношений с Того - РИА Новости, 19.11.2025
Путин принял предложение подписать Соглашение об основах отношений с Того
Президент России Владимир Путин принял предложение подписать Соглашения об основах отношений между РФ и Тоголезской Республикой, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:11:00+03:00
2025-11-19T12:11:00+03:00
2025-11-19T12:11:00+03:00
россия
владимир путин
того
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050935674.html
россия
того
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, того
Россия, Владимир Путин, Того
Путин принял предложение подписать Соглашение об основах отношений с Того
Путин одобрил подписание Соглашения об основах отношений между РФ и Того