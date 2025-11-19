Рейтинг@Mail.ru
04:51 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sobaki-2055896050.html
Мопсы и бульдоги могут исчезнуть в Британии в следующие десять лет
2025-11-19T04:51:00+03:00
2025-11-19T04:51:00+03:00
2025
Собака породы английский бульдог
Собака породы английский бульдог. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мопсы, а также французские и английские бульдоги могут исчезнуть в Британии в привычном виде в следующее десятилетие, пишет газета Telegraph.
"Дизайнерские породы собак с плоскими мордами, морщинистой кожей и выпученными глазами исчезнут в течение следующих десяти лет в рамках планов по искоренению пагубных физиологических особенностей у собак", - говорится в сообщении издания.
Telegraph отмечает, что физиологические особенности таких собак вызывают у них проблемы со здоровьем, в частности высокий риск развития инфекций и невозможность бегать. Многие владельцы таких собак вынуждены прибегать к операциям, чтобы наладить дыхание у подобных пород собак.
Газета пишет, что ученые во вторник представили инструментарий для оценки собак по десяти признакам, называемым оценкой врожденного здоровья (IHA). Отмечается, что только собаки, получившие оценку не ниже восьми, будут допущены к разведению в соответствии с требованиями лицензирования для официальных заводчиков.
Как поясняет газета, к пагубным чертам относятся окрас мерль, морщинистая кожа, плоская морда, обвисшие или вывернутые веки, выпуклые глаза, нарушения прикуса, отсутствие хвоста, искривленные или укороченные конечности и негибкий позвоночник.
Издание подчеркивает, что программа является добровольной, но уже пользуется широкой поддержкой благотворительных организаций и страховых компаний. Разработчики IHA надеются лоббировать принятие этой программы в правительстве.
