Рейтинг@Mail.ru
Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 19.11.2025 (обновлено: 22:04 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/smi-2056065084.html
Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ
Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ
Документ по урегулированию украинского кризиса могут одобрить в ближайшее время, пишет Politico. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:55:00+03:00
2025-11-19T22:04:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
специальная военная операция на украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
https://ria.ru/20251118/mir-2055574326.html
https://ria.ru/20251028/kiev-2051057048.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп
Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ

Politico: рамочное соглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Документ по урегулированию украинского кризиса могут одобрить в ближайшее время, пишет Politico.
«
"Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что, по их ожиданиям, рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца или, возможно, "уже на этой неделе", — утверждает издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
Вчера, 08:00
Американский портал Axios ранее писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом остается неясным, как к нему отнесутся Киев и его европейские союзники.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала