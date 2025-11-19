Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ

"Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что, по их ожиданиям, рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца или, возможно, "уже на этой неделе", — утверждает издание.

Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.