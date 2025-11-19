Cоглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Документ по урегулированию украинского кризиса могут одобрить в ближайшее время, пишет Politico.
"Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что, по их ожиданиям, рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца или, возможно, "уже на этой неделе", — утверждает издание.
Американский портал Axios ранее писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом остается неясным, как к нему отнесутся Киев и его европейские союзники.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Три раунда переговоров
С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
