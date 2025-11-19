СМИ: усиление оппозиции на Украине угрожает контролю Зеленского над Радой

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Усиление оппозиции на Украине на фоне коррупционного скандала может угрожать контролю Владимира Зеленского над Верховной радой, пишет американская газета New York Times.
"На фоне обвинения союзников (Зеленского - ред.) в обогащении себя формируется политическая коалиция против Зеленского... Нарастающая оппозиция может угрожать контролю Зеленского над парламентом, поскольку члены его партии переходят на сторону независимых кандидатов, что подрывает его способность принимать законы", - пишет издание.
В статье газеты под заголовком "Зеленский находится под угрозой, поскольку дело о коррупции подрывает единство Украины в военное время" говорится со ссылкой на аналитиков, что дело о коррупции на Украине представляет для Зеленского серьёзные риски, поскольку многие украинцы требуют большей прозрачности и отчётности от Киева. New York Times также называет коррупцию в украинском энергосекторе "оскорбительной для украинцев".
Украинское издание "Бабель" со ссылкой на два источника ранее в среду сообщало, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон, где встретится с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон утверждала, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.