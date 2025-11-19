Рейтинг@Mail.ru
СМИ: усиление оппозиции на Украине угрожает контролю Зеленского над Радой
16:51 19.11.2025 (обновлено: 16:56 19.11.2025)
СМИ: усиление оппозиции на Украине угрожает контролю Зеленского над Радой
СМИ: усиление оппозиции на Украине угрожает контролю Зеленского над Радой - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ: усиление оппозиции на Украине угрожает контролю Зеленского над Радой
Усиление оппозиции на Украине на фоне коррупционного скандала может угрожать контролю Владимира Зеленского над Верховной радой, пишет американская газета New... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
украина
лондон
киев
владимир зеленский
тимур миндич
валерий залужный
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
лондон
киев
в мире, украина, лондон, киев, владимир зеленский, тимур миндич, валерий залужный, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Лондон, Киев, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Валерий Залужный, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
СМИ: усиление оппозиции на Украине угрожает контролю Зеленского над Радой

NYT: усиление оппозиции на фоне скандала угрожает контролю Зеленского над Радой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Усиление оппозиции на Украине на фоне коррупционного скандала может угрожать контролю Владимира Зеленского над Верховной радой, пишет американская газета New York Times.
"На фоне обвинения союзников (Зеленского - ред.) в обогащении себя формируется политическая коалиция против Зеленского... Нарастающая оппозиция может угрожать контролю Зеленского над парламентом, поскольку члены его партии переходят на сторону независимых кандидатов, что подрывает его способность принимать законы", - пишет издание.
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому
В статье газеты под заголовком "Зеленский находится под угрозой, поскольку дело о коррупции подрывает единство Украины в военное время" говорится со ссылкой на аналитиков, что дело о коррупции на Украине представляет для Зеленского серьёзные риски, поскольку многие украинцы требуют большей прозрачности и отчётности от Киева. New York Times также называет коррупцию в украинском энергосекторе "оскорбительной для украинцев".
Украинское издание "Бабель" со ссылкой на два источника ранее в среду сообщало, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон, где встретится с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон утверждала, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Партия Зеленского призвала создать коалиционное правительство
В миреУкраинаЛондонКиевВладимир ЗеленскийТимур МиндичВалерий ЗалужныйНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
