Премьер Словакии попросил генсека НАТО об усилении ПВО страны
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
марк рютте
нато
зрк с-300
Новости
ru-RU
БРАТИСЛАВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте об усилении противовоздушной обороны республики, сообщила канцелярия словацкого главы правительства.
Фицо
во вторник встретился с Рютте
, который прибыл в Братиславу
с визитом.
"На рабочем ужине они говорили о сотрудничестве между Словакией
и НАТО
. В этой связи Роберт Фицо подчеркнул, что у Словакии есть суверенное право решать, какой темп и какую структуру военных расходов выбрать. Во время дискуссии он попросил генерального секретаря также об усилении противовоздушной обороны Словакии", - говорится в заявлении канцелярии правительства Словакии в социальной сети Facebook* во вторник.
В информации также отмечается, что темой встречи была и актуальная ситуация на Украине
.
"Премьер повторил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь", - говорится в сообщении.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву
часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.