СК завел дело после ранения учителя в Челябинской области
14:50 19.11.2025
СК завел дело после ранения учителя в Челябинской области
Следственный комитет возбудил дело по факту ранения школьницей учителя физкультуры маникюрными ножницами в городе Карталы Челябинской области, сообщает... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия, карталы, челябинская область, россия
Происшествия, Карталы, Челябинская область, Россия
СК завел дело после ранения учителя в Челябинской области

СК возбудил дело после ранения школьницей учителя физкультуры на Урале

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело по факту ранения школьницей учителя физкультуры маникюрными ножницами в городе Карталы Челябинской области, сообщает пресс-служба областного СКР.
"В средствах массовой информации сообщается, что 14 ноября текущего года в одной из школ города Карталы Челябинской области 14-летняя девочка во время урока нанесла удар деталью от маникюрных ножниц в шею учителю. По данному факту, по поручению исполняющего обязанности руководителя регионального СКР, следователем следственного отдела по городу Карталы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), а также организована доследственная проверка по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)" - говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза и проведение необходимых действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) руководства учебного заведения, добавили в ведмстве.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что школьница ранила учителя физкультуры маникюрными ножницами в Челябинской области. Собеседник агентства рассказал, что позиция девочки в том, что якобы она пришла на физкультуру не в шортах и учитель "стала над ней подтрунивать". У девочки случился срыв, она хотела убежать с урока, а учитель не стала ее выпускать, после этого школьница достала часть маникюрных ножниц из кармана и ткнула женщину. У учительницы незначительная рана между шеей и ключицей, привлекать к ответственности девочку педагог не хочет.
В пресс-службе областной прокуратуры уточнили РИА Новости, что по факту случившегося проводится проверка исполнения законодательства об образовании.
В пресс-службе регионального главка МВД рассказали агентству, что материал зарегистрирован, события произошло в минувшую пятницу, все участники установлены, проводится проверка, направленная на установление обстоятельств инцидента.
