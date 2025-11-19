СК завел дело после ранения учителя в Челябинской области

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что школьница ранила учителя физкультуры маникюрными ножницами в Челябинской области. Собеседник агентства рассказал, что позиция девочки в том, что якобы она пришла на физкультуру не в шортах и учитель "стала над ней подтрунивать". У девочки случился срыв, она хотела убежать с урока, а учитель не стала ее выпускать, после этого школьница достала часть маникюрных ножниц из кармана и ткнула женщину. У учительницы незначительная рана между шеей и ключицей, привлекать к ответственности девочку педагог не хочет.