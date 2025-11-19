https://ria.ru/20251119/shtab-2056113113.html
Путин заявил о необходимости штаба по руководству отраслью ИИ
Путин заявил о необходимости штаба по руководству отраслью ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин заявил о необходимости штаба по руководству отраслью ИИ
России нужен штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:55:00+03:00
2025-11-19T19:55:00+03:00
2025-11-19T19:55:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056087065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин заявил о необходимости штаба по руководству отраслью ИИ
Путин призвал создать штаб по руководству отраслью ИИ