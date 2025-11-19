Рейтинг@Mail.ru
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 19.11.2025 (обновлено: 15:56 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/shkola-2056032547.html
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года - РИА Новости, 19.11.2025
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года
Единые учебники по русскому языку появятся в школах страны с 1 сентября 2027 года, до этого момента книги должны пройти апробацию, сообщил глава Минпросвещения... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:13:00+03:00
2025-11-19T15:56:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367131_0:180:3103:1926_1920x0_80_0_0_80db6c9f2cf28c0bd118b1b94f0c7ef1.jpg
https://ria.ru/20250917/uchebniki-2042470259.html
https://ria.ru/20251118/kanikuly-1589976809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367131_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_4e25b3da3634de3f97da52542e5e9d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года

Единые учебники по русскому языку появятся в школах с 1 сентября 2027 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчебник русского языка в школе
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Учебник русского языка в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Единые учебники по русскому языку появятся в школах страны с 1 сентября 2027 года, до этого момента книги должны пройти апробацию, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы планируем, что с 1 сентября 2027 года они (учебники по русскому языку - ред.) поступят в школы", - сказал Кравцов в ходе расширенного заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
Учебное пособие Военная история России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО
17 сентября, 14:00
Министр добавил, что за это время пройдет апробация учебника, а также повышение квалификации учителей.
"С учетом тех традиций и с учетом того обсуждения, которое сейчас проходит, и с учетом того, что мы, конечно, больше времени будем уделять нашей отечественной литературе, отечественным произведениям, конечно, мы такие учебники должны создать, их система образования ждет", - заключил Кравцов.
Каникулы в школе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Школьные каникулы 2025-2026: расписание по четвертям и триместрам
18 ноября, 12:14
 
ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала