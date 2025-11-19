Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Единые учебники по русскому языку появятся в школах страны с 1 сентября 2027 года, до этого момента книги должны пройти апробацию, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр добавил, что за это время пройдет апробация учебника, а также повышение квалификации учителей.

"С учетом тех традиций и с учетом того обсуждения, которое сейчас проходит, и с учетом того, что мы, конечно, больше времени будем уделять нашей отечественной литературе, отечественным произведениям, конечно, мы такие учебники должны создать, их система образования ждет", - заключил Кравцов.