Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче командного ЧМ
22:40 19.11.2025
Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче командного ЧМ
Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче командного ЧМ
Сборная России обыграла команду Азербайджана в матче четвертого раунда группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T22:40:00+03:00
2025-11-19T22:40:00+03:00
спорт, россия, азербайджан, казахстан, международная федерация шахмат (fide), ольга гиря, александра горячкина, екатерина лагно
Спорт, Россия, Азербайджан, Казахстан, Международная федерация шахмат (FIDE), Ольга Гиря, Александра Горячкина, Екатерина Лагно
Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче командного ЧМ

Российские шахматистки одержали победу над Азербайджаном на командном ЧМ

Шахматистка Ольга Гиря (Россия)
Шахматистка Ольга Гиря (Россия) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Официальный аккаунт РШФ в Twitter
Шахматистка Ольга Гиря (Россия). Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная России обыграла команду Азербайджана в матче четвертого раунда группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.
Встреча группы А завершилась со счетом 3:1. Анна Шухман обыграла Ханым Баладжаеву, а Ольга Гиря одержала победу над Аян Аллахвердиевой. Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью с Ульвией Фаталиевой и Говхар Бейдуллаевой соответственно.
Ранее на турнире россиянки последовательно обыграли команды Казахстана, США и Испании. В заключительном туре 20 ноября им предстоит встретиться с перуанками.
В июле совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил участие сборной России в турнире под флагом организации. Соревнования завершатся 23 ноября. Россиянки дважды выигрывали турнир.
