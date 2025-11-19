https://ria.ru/20251119/shakhmaty-2056147628.html
Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче командного ЧМ
Сборная России обыграла команду Азербайджана в матче четвертого раунда группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче командного ЧМ
