Россиянин вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам
Россиянин Андрей Есипенко обыграл американца Сэма Шенкленда на тай-брейке четвертьфинального матча Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T15:56:00+03:00
