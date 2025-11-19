СБУ заочно приговорила к пожизненному заключению главу Запорожской области

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно приговорила к пожизненному лишению свободы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.