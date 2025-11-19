Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно приговорила к пожизненному заключению главу Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sbu-2056051765.html
СБУ заочно приговорила к пожизненному заключению главу Запорожской области
СБУ заочно приговорила к пожизненному заключению главу Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2025
СБУ заочно приговорила к пожизненному заключению главу Запорожской области
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно приговорила к пожизненному лишению свободы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:06:00+03:00
2025-11-19T16:06:00+03:00
в мире
россия
запорожская область
ближний восток
евгений балицкий
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ae7a6ebd4c6b18fa68a4e9b56f7c3806.jpg
https://ria.ru/20250908/rudenya-2040478385.html
https://ria.ru/20250915/sbu-2041944484.html
россия
запорожская область
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_091bfd18a1f022c99095cb29c76df37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, ближний восток, евгений балицкий, служба безопасности украины
В мире, Россия, Запорожская область, Ближний Восток, Евгений Балицкий, Служба безопасности Украины
СБУ заочно приговорила к пожизненному заключению главу Запорожской области

СБУ заочно приговорила к пожизненному сроку главу Запорожской области Балицкого

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно приговорила к пожизненному лишению свободы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
"К пожизненному лишению свободы заочно приговорен… Евгений Балицкий – руководитель… администрации… Запорожской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На Украине вынесли заочный приговор губернатору Тверской области
8 сентября, 16:50
Его обвиняют в якобы имевшем место вывозе украинского зерна в страны Ближнего Востока. Балицкому заочно предъявлены обвинения, в частности, по статьям о коллаборационной деятельности и военных преступлениях, совершённых группой лиц по предварительному сговору.
Летом 2023 года украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества, в частности, за организацию референдума по вопросу вхождения региона в состав России. В июне 2024 года СБУ заявляла о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому и его семье.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области
15 сентября, 05:05
 
В миреРоссияЗапорожская областьБлижний ВостокЕвгений БалицкийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала