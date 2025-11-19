СБУ заочно приговорила к пожизненному заключению главу Запорожской области

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно приговорила к пожизненному лишению свободы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
"К пожизненному лишению свободы заочно приговорен… Евгений Балицкий – руководитель… администрации… Запорожской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Его обвиняют в якобы имевшем место вывозе украинского зерна в страны Ближнего Востока. Балицкому заочно предъявлены обвинения, в частности, по статьям о коллаборационной деятельности и военных преступлениях, совершённых группой лиц по предварительному сговору.
Летом 2023 года украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества, в частности, за организацию референдума по вопросу вхождения региона в состав России. В июне 2024 года СБУ заявляла о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому и его семье.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
