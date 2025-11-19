Рейтинг@Mail.ru
Российская сборная опустилась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Футбол
 
18:52 19.11.2025 (обновлено: 19:07 19.11.2025)
Российская сборная опустилась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в среду на официальном...
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
Российская сборная опустилась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в среду на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1524,52 балла. В обновленном рейтинге ее опередили сборные Панамы (1540,43), Польши (1532,04) и Уэльса (1529,71). Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании (1877,18), далее идут команды Аргентины (1873,33) и Франции (1870).
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
Во время ноябрьской паузы на матчи национальных команд сборная России провела две товарищеские встречи. 12 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграла вничью с перуанцами (1:1), а 15 ноября в Сочи уступила команде Чили (0:2).
Рейтинг ФИФА, версия от 19 ноября:
  • 1 (1). Испания - 1877,18 очка;
  • 2 (2). Аргентина - 1873,33;
  • 3 (3). Франция - 1870;
  • 4 (4). Англия - 1834,12;
  • 5 (7). Бразилия - 1760,46;
  • 6 (5). Португалия - 1760,38;
  • 7 (6). Нидерланды - 1756,27;
  • 8 (8). Бельгия - 1730,71;
  • 9 (10). Германия - 1724,15;
  • 10 (11). Хорватия - 1716,88;
  • 33 (30). Россия - 1524,52.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза
19 ноября, 18:06
 
Футбол
 
