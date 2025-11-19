https://ria.ru/20251119/sbornaya-2056097074.html
Российская сборная опустилась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА
Российская сборная опустилась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Российская сборная опустилась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в среду на официальном... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T18:52:00+03:00
2025-11-19T18:52:00+03:00
2025-11-19T19:07:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047620691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fe30778437c01fd7382d73d55da6c91.jpg
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
/20251119/karpin-2056081991.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047620691_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_326c86f410835225ae5cc9c838cabc7d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА)
Российская сборная опустилась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в среду на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1524,52 балла. В обновленном рейтинге ее опередили сборные Панамы (1540,43), Польши (1532,04) и Уэльса (1529,71). Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании (1877,18), далее идут команды Аргентины (1873,33) и Франции (1870).
Во время ноябрьской паузы на матчи национальных команд сборная России провела две товарищеские встречи. 12 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграла вничью с перуанцами (1:1), а 15 ноября в Сочи уступила команде Чили (0:2).
Рейтинг ФИФА, версия от 19 ноября:
- 1 (1). Испания - 1877,18 очка;
- 2 (2). Аргентина - 1873,33;
- 3 (3). Франция - 1870;
- 4 (4). Англия - 1834,12;
- 5 (7). Бразилия - 1760,46;
- 6 (5). Португалия - 1760,38;
- 7 (6). Нидерланды - 1756,27;
- 8 (8). Бельгия - 1730,71;
- 9 (10). Германия - 1724,15;
- 10 (11). Хорватия - 1716,88;
- 33 (30). Россия - 1524,52.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.