Минфин США ввел новые санкции против пяти россиян и семи компаний
17:02 19.11.2025 (обновлено: 18:58 19.11.2025)
Минфин США ввел новые санкции против пяти россиян и семи компаний
Минфин США ввел санкции против пяти граждан РФ и семи компаний, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
экономика
россия
кириши
великобритания
министерство финансов сша
в мире
санкции в отношении россии
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против пяти граждан РФ и семи компаний, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
В число попавших под санкции компаний входят дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская компания Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании компания Hypercore, компания Media Land и ее дочерняя структура, а также хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Российско-сербская NIS запросила у США разрешение работать под санкциями
Вчера, 11:22
Позже министерство финансов США заявило, что санкции вводятся при координации с министерством иностранных дел Австралии и министерством иностранных дел Великобритании.
Минфин США утверждает, что Media Land якобы причастна к распространению вымогательских программ (ransomware) и другим видам киберпреступлений, а Hypercore якобы является подставной компанией Aeza Group, занимающейся услугами хостинга Bulletproof (BPH) и внесенной в санкционные списки в июле.
В число физических лиц, подпавших под санкции, входят представители руководства Media Land и двое лиц, якобы причастных к уклонению от санкций со стороны Aeza Group.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией
18 ноября, 15:41
 
