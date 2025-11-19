Минфин США ввел новые санкции против пяти россиян и семи компаний

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против пяти граждан РФ и семи компаний, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В число попавших под санкции компаний входят дата-центр в российском городе Кириши , узбекистанская компания Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании компания Hypercore, компания Media Land и ее дочерняя структура, а также хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.

Минфин США утверждает, что Media Land якобы причастна к распространению вымогательских программ (ransomware) и другим видам киберпреступлений, а Hypercore якобы является подставной компанией Aeza Group, занимающейся услугами хостинга Bulletproof (BPH) и внесенной в санкционные списки в июле.