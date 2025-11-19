Увеличение дальности полета для МС-21 остается актуальным, заявил Чемезов

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Увеличение дальности полета остается актуальным направлением для программы самолета МС-21, пока его дальность соответствует первоначальному техзаданию Минпромторга РФ - 3,5 тысячи километров при 180 пассажирах, сказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В части дальности полета самолет соответствует изначальному техническому заданию Минпромторга 2009 года - 3500 км при 180 пассажирах… Увеличение дальности остается актуальным для программы МС-2 1. Наши авиастроители хорошо понимают, какой путь для этого предстоит пройти - эта работа включает дальнейшее совершенствование систем и агрегатов самолета, снижение их массы, повышение топливной эффективности двигателя при сохранении параметров надежности и безопасности", — сказал Чемезов

Глава " Ростеха " отметил, что любой самолет, который создается с "нуля", эволюционирует в процессе эксплуатации и доработок. "Например, Боинг 737-100, первый в семействе 737-х, имел дальность 2,6 тысячи километром, следующая модель - 737-200 - 3,5 тысячи километров, и этот показатель совершенствовался в ходе дальнейшего развития модели", - добавил Чемезов.

Ранее "Ростех" сообщал РИА Новости, что самолет МС-21 с имеющейся дальностью полета в значительной степени покрывает потребности российских перевозчиков.

МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

Чемезов сообщал ранее, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год.

Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. B конце июня Объединенная авиастроительная корпорация показала и интерьер отечественного производства на борту. В их числе багажные полки, гардеробные, кухонные и туалетные модули, а также кресла бизнес-класса.

"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов.