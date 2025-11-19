Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот", сказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow.

При этом он добавил, что в настоящее время заказчик МС-21 согласен с той моделью самолета, которая уже есть.