Рейтинг@Mail.ru
Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/samolet-2055873784.html
Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет
Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет - РИА Новости, 19.11.2025
Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет
Для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот", сказал журналистам глава РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:44:00+03:00
2025-11-19T00:44:00+03:00
россия
сергей чемезов
денис мантуров
антон алиханов
аэрофлот
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155838/44/1558384434_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_6f2f82dffc85da5edff54c40e00966d5.jpg
https://ria.ru/20250805/rostehi-2033413047.html
https://ria.ru/20251119/aviatekhnika-2055870572.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155838/44/1558384434_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_7a52eb8c948062a54bf821df573858cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей чемезов, денис мантуров, антон алиханов, аэрофлот, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, технологии
Россия, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Аэрофлот, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, Технологии
Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет

Чемезов: для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот", сказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow.
"Что касается короткой версии, это нужно не менее двух лет", - сказал он о сроках создания укороченной версии МС-21.
Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100
5 августа, 10:47
"Аэрофлот" хотел бы приобрести, но посмотрим. Будем работать", - отметил Чемезов.
При этом он добавил, что в настоящее время заказчик МС-21 согласен с той моделью самолета, которая уже есть.
В сентябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российский самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем.
В августе этого года Чемезов отмечал в интервью РИА Новости, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") работает над укороченной версией МС-21, до конца 2025 года ожидается эскизно-технический проект.
Минпромторг РФ намечает на 2026 год научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по укороченному МС-21, сообщал в июле глава министерства Антон Алиханов, однако сроки, по его словам, озвучивать пока преждевременно.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику, заявил Чемезов
00:05
 
РоссияСергей ЧемезовДенис МантуровАнтон АлихановАэрофлотРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала