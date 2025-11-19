Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот", сказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow.
"Что касается короткой версии, это нужно не менее двух лет", - сказал он о сроках создания укороченной версии МС-21.
При этом он добавил, что в настоящее время заказчик МС-21 согласен с той моделью самолета, которая уже есть.
В сентябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российский самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем.
В августе этого года Чемезов отмечал в интервью РИА Новости, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") работает над укороченной версией МС-21, до конца 2025 года ожидается эскизно-технический проект.
Минпромторг РФ намечает на 2026 год научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по укороченному МС-21, сообщал в июле глава министерства Антон Алиханов, однако сроки, по его словам, озвучивать пока преждевременно.