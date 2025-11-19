В Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ

«

"Нарушенное после удара врага электро- и теплоснабжение в микрорайоне Рыльска восстановлено. Наши энергетики в кратчайшие сроки запитали потребителей и вернули тепло в дома. Под отключение света попало свыше 1 тысячи человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.