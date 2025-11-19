https://ria.ru/20251119/rylsk-2056056440.html
В Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ
В Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ
Нарушенное после атаки ВСУ электро- и теплоснабжение в микрорайоне курского Рыльска восстановлено, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.11.2025
