В Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 19.11.2025
В Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ
В Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ
Нарушенное после атаки ВСУ электро- и теплоснабжение в микрорайоне курского Рыльска восстановлено, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:24:00+03:00
2025-11-19T16:24:00+03:00
В Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ

Хинштейн: в Рыльске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
КУРСК, 19 ноя - РИА Новости. Нарушенное после атаки ВСУ электро- и теплоснабжение в микрорайоне курского Рыльска восстановлено, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в среду Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске, нарушено электроснабжение микрорайона, одна из котельных вышла из строя.
«

"Нарушенное после удара врага электро- и теплоснабжение в микрорайоне Рыльска восстановлено. Наши энергетики в кратчайшие сроки запитали потребителей и вернули тепло в дома. Под отключение света попало свыше 1 тысячи человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подача электричества и тепла полностью восстановлена.
"Благодарю наш энергетический спецназ за работу!", - добавил губернатор.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
