В "Спартаке" заявили о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА
Футбол
 
13:46 19.11.2025
В "Спартаке" заявили о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА
В "Спартаке" заявили о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА
Московский "Спартак" объявил в своем Telegram-канале о том, что клуб продал все билеты на домашний матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
В "Спартаке" заявили о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА

"Спартак" продал все билеты на дерби с ЦСКА в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" объявил в своем Telegram-канале о том, что клуб продал все билеты на домашний матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Встреча пройдет на "Лукойл Арене" в субботу, 22 ноября, и начнется в 16:45 мск.
«
"На дерби с ЦСКА будет аншлаг! "Спартак" реализовал все билеты на домашний матч - в пятый раз в 2025 году", - сообщила пресс-служба "красно-белых".
Отмечается, что вход на стадион будет открыт в 14:15 мск, за 2,5 часа до матча.
