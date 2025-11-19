Рейтинг@Mail.ru
В России начнет действовать ГОСТ на спортивные услуги в бассейнах - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
18:24 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/rossiya-2056086548.html
В России начнет действовать ГОСТ на спортивные услуги в бассейнах
спорт, плавание
Спорт, Плавание
В России начнет действовать ГОСТ на спортивные услуги в бассейнах

ГОСТ на спортивные услуги в бассейнах начнет действовать в России с декабря

© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
Бассейн. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Росстандарт утвердил ряд стандартов для обеспечения качества и безопасности услуг в плавательных бассейнах – в частности, с декабря в России впервые начнет действовать ГОСТ на оздоровительные и спортивные услуги в бассейнах, сообщило ведомство.
"Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден ряд стандартов для обеспечения качества и безопасности услуг в плавательных бассейнах. Документы вводятся в действие поэтапно и впервые формируют комплекс современных требований к услугам, микроклимату, системам безопасности и разметке бассейнов", — говорится в сообщении.
Татьяна Покровская - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию
10 ноября, 13:23
"Так, уже с 1 декабря 2025 года впервые вводится в действие ГОСТ Р 72127-2025 "Услуги бассейнов для плавания. Общие требования", устанавливающий требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, оказываемым в бассейнах для плавания… В стандарт впервые включены требования к сотрудникам, обеспечивающим безопасное нахождение посетителей в воде (дежурный инструктор, инструктор-спасатель), нормы по их количеству и квалификации", - сообщает Росстандарт.
Кроме того, приведен пример образовательной программы подготовки инструктора-спасателя и пример расчета количества инструкторов-спасателей на обходной дорожке бассейна.
Также с декабря начнет действовать стандарт, устанавливающий нормы теплового комфорта: температуру воздуха и поверхностей, влажность, скорость движения воздуха, качество воздуха, уровень шума, а также методы испытаний.
"С 1 июня 2026 года впервые вводится ГОСТ Р 72383-2025 "Бассейны для плавания. Разметка. Требования и методы испытаний", который определяет требования, основные размеры и методы испытаний разметки ванн для спортивного плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло", - сказано также в сообщении.
При разработке этого ГОСТа учтены требования правил соответствующих видов спорта, утвержденные Минспортом РФ, а также актуальные регламенты Международной федерации водных видов спорта (FINA), включая регламент проведения соревнований по плаванию 2025 года, отметили в Росстандарте.
Ралина Гилязова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Гилязова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде
12 ноября, 18:22
 
