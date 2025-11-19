Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит строительство ЦОДов на базе АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 19.11.2025 (обновлено: 20:46 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/rossija-2056116643.html
Россия продолжит строительство ЦОДов на базе АЭС, заявил Путин
Россия продолжит строительство ЦОДов на базе АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Россия продолжит строительство ЦОДов на базе АЭС, заявил Путин
Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:07:00+03:00
2025-11-19T20:46:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056125315_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_9914725e190bfb7b794dd0de99406567.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056114624.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056125315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78663a560d8119ce7114757af598a3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, владимир путин, сбер
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сбер
Россия продолжит строительство ЦОДов на базе АЭС, заявил Путин

Путин: Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 в Москве.
"Продолжим строительство ЦОДов (центров обработки данных - ред.) на базе крупнейших АЭС", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин рассказал о применении "ГигаЧата" на прямой линии
Вчера, 20:00
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала