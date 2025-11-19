Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности

В ходе консультаций особое внимание было уделено дальнейшей координации шагов по продвижению общих позиций по ПГВК на профильных многосторонних площадках, добавили там.

Кроме того, встреча подтвердила единство российско-китайских подходов к обеспечению космической безопасности, а также в рамках консультаций была отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в данной сфере, уточнили в сообщении.