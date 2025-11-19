Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности - РИА Новости, 19.11.2025
18:56 19.11.2025 (обновлено: 19:09 19.11.2025)
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности
Москва и Пекин провели консультации по вопросам космической безопасности, где стороны обменялись мнениями по ситуации в данной области и подтвердили важность... РИА Новости, 19.11.2025
2025
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности

МИД РФ: Россия и Китай обсудили вопросы в сфере космической безопасности

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва и Пекин провели консультации по вопросам космической безопасности, где стороны обменялись мнениями по ситуации в данной области и подтвердили важность активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Восемнадцатого ноября в Москве состоялись очередные российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам космической безопасности. Стороны обменялись оценками ситуации в данной области и подтвердили важность активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)", - говорится в сообщении.
США ввели ограничения на космические запуски
6 ноября, 00:40
США ввели ограничения на космические запуски
6 ноября, 00:40
В ходе консультаций особое внимание было уделено дальнейшей координации шагов по продвижению общих позиций по ПГВК на профильных многосторонних площадках, добавили там.
Кроме того, встреча подтвердила единство российско-китайских подходов к обеспечению космической безопасности, а также в рамках консультаций была отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в данной сфере, уточнили в сообщении.
Космос - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая в сфере космоса
31 октября, 10:11
 
В миреМоскваПекинРоссияКитай
 
 
