Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва и Пекин провели консультации по вопросам космической безопасности, где стороны обменялись мнениями по ситуации в данной области и подтвердили важность активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Восемнадцатого ноября в Москве состоялись очередные российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам космической безопасности. Стороны обменялись оценками ситуации в данной области и подтвердили важность активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)", - говорится в сообщении.
США ввели ограничения на космические запуски
6 ноября, 00:40
В ходе консультаций особое внимание было уделено дальнейшей координации шагов по продвижению общих позиций по ПГВК на профильных многосторонних площадках, добавили там.
Кроме того, встреча подтвердила единство российско-китайских подходов к обеспечению космической безопасности, а также в рамках консультаций была отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в данной сфере, уточнили в сообщении.