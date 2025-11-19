Россия и США согласовали послабления на передвижения дипломатов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. России и США удалось согласовать послабления и квоты для выездов дипломатов в обеих странах в служебных и туристических целях за пределы 25-мильной зоны (41 километр) от места их базирования, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.