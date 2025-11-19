Рейтинг@Mail.ru
Россия и США согласовали послабления на передвижения дипломатов - РИА Новости, 19.11.2025
16:45 19.11.2025
Россия и США согласовали послабления на передвижения дипломатов
Россия и США согласовали послабления на передвижения дипломатов
в мире
сша
россия
москва
александр дарчиев
михаил мишустин
джо байден
в мире, сша, россия, москва, александр дарчиев, михаил мишустин, джо байден
В мире, США, Россия, Москва, Александр Дарчиев, Михаил Мишустин, Джо Байден
Россия и США согласовали послабления на передвижения дипломатов

Посол Дарчиев: РФ и США согласовали послабления на передвижения дипломатов

Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. России и США удалось согласовать послабления и квоты для выездов дипломатов в обеих странах в служебных и туристических целях за пределы 25-мильной зоны (41 километр) от места их базирования, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
Меморандум между РФ и США об "открытой суше" действовал с 1992 года и был денонсирован Россией в 2021 году в качестве ответа на очередные антироссийские санкции. Меморандум упразднял понятие закрытых зон и позволял дипломатам двух стран без ограничений перемещаться по большей территории США и России за исключением мест, куда нужен специальный пропуск. Также дипломатам не требовалось получать разрешения на поездки. В июне 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о денонсации этого меморандума.
Дарчиев в интервью "Коммерсанту" отметил, что в рамках диалога с США по двусторонним "раздражителям" к настоящему моменту удалось добиться некоторых улучшений, которые однако не меняют "ограничительную систему", навязанную при бывшем президенте США Джо Байдене, но "смягчают ее наиболее одиозные проявления".
"Пример — режим нотификации поездок персонала дипмиссий за пределы зоны свободного передвижения в 25 миль (американцам в Москве она "зеркально" установлена в пределах 41 километра), когда на каждый случай ее пересечения нужно получать разрешение. Теперь предусмотрены послабления в рамках согласованных квот для выездов в служебных и туристических целях", - сказал посол.
Он напомнил, что выдача обычных виз российским гражданам теперь ограничена только консульскими отделами посольств США в Варшаве и Астане.
"Вместе с тем ситуация с дипломатическими и служебными визами несколько улучшилась. Это важно, принимая во внимание инициированные Вашингтоном массовые высылки сотрудников российских диппредставительств, на которые последовали ответные меры, что привело в итоге к взаимному кадровому голоду. К слову, режим работы наших обескровленных консульских точек не изменился, несмотря на то что приходится справляться малым числом", - указал Дарчиев.
