В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года
В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года
Новости
ru-RU
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Доля китайских марок на российском рынке новых легковых автомобилей в октябре опустилась ниже 50% впервые с июля 2023 года, всего за октябрь было продано 82,2 тысячи таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат"
.
"По итогам октября 2025 года в России
было реализовано 82,2 тысячи новых легковых машин китайских марок. Это составляет 49,6% от общего объема рынка. Эксперты агентства "Автостат
" отмечают, что доля "китайцев" впервые за более чем два года опустилась ниже отметки 50%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что впервые доля новых китайских машин на рынке легковушек РФ преодолела этот рубеж в июле 2023 года, составив 51,8%, и в последующие месяцы находилась в интервале 51 – 61%, а в сентябре 2024 года вышла на свой пик – 61,9%.
"Снижение доли "китайцев" на российском рынке во многом связано с их "заменой" автомобилями локальных брендов. Как отмечает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков, в Белоруссии
и России под местными марками собираются, к примеру, модели Belgee (Geely), Tenet или Xcite (Chery)", - отметили в агентстве.
Эксперты напомнили, что по итогам октября в топ-5 марок российского рынка новых легковушек вошли два китайских бренда – Haval (второе место в рейтинге) и Geely (третье), а четвертую и пятую строчки занимают белорусский бренд Belgee и российский Tenet соответственно.