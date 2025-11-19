В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года

Уточняется, что впервые доля новых китайских машин на рынке легковушек РФ преодолела этот рубеж в июле 2023 года, составив 51,8%, и в последующие месяцы находилась в интервале 51 – 61%, а в сентябре 2024 года вышла на свой пик – 61,9%.