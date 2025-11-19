Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года
14:58 19.11.2025
В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года
В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года - РИА Новости, 19.11.2025
В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года
Доля китайских марок на российском рынке новых легковых автомобилей в октябре опустилась ниже 50% впервые с июля 2023 года, всего за октябрь было продано 82,2... РИА Новости, 19.11.2025
экономика, россия, белоруссия, автостат
Экономика, Россия, Белоруссия, Автостат
В России снизилась доля китайских марок на рынке впервые с 2023 года

Доля китайских марок на рынке новых авто РФ впервые с 2023 г стала ниже 50%

© РИА Новости / Михаил Голенков
Автомобили SWM компании Shineray
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Автомобили SWM компании Shineray. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Доля китайских марок на российском рынке новых легковых автомобилей в октябре опустилась ниже 50% впервые с июля 2023 года, всего за октябрь было продано 82,2 тысячи таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам октября 2025 года в России было реализовано 82,2 тысячи новых легковых машин китайских марок. Это составляет 49,6% от общего объема рынка. Эксперты агентства "Автостат" отмечают, что доля "китайцев" впервые за более чем два года опустилась ниже отметки 50%", - говорится в сообщении.
Работа официального дилерского центра Chery в ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей
16 ноября, 13:28
Уточняется, что впервые доля новых китайских машин на рынке легковушек РФ преодолела этот рубеж в июле 2023 года, составив 51,8%, и в последующие месяцы находилась в интервале 51 – 61%, а в сентябре 2024 года вышла на свой пик – 61,9%.
"Снижение доли "китайцев" на российском рынке во многом связано с их "заменой" автомобилями локальных брендов. Как отмечает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков, в Белоруссии и России под местными марками собираются, к примеру, модели Belgee (Geely), Tenet или Xcite (Chery)", - отметили в агентстве.
Эксперты напомнили, что по итогам октября в топ-5 марок российского рынка новых легковушек вошли два китайских бренда – Haval (второе место в рейтинге) и Geely (третье), а четвертую и пятую строчки занимают белорусский бренд Belgee и российский Tenet соответственно.
Автовоз - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе
17 ноября, 12:27
 
