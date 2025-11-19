https://ria.ru/20251119/rossija-2055905184.html
Мединский оценил эффективность украинской пропаганды
Россия недооценила эффективность накала украинской пропаганды, народ подвергся тотальной психологической обработке, сообщил помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 19.11.2025
Мединский: Украина подверглась тотальной психологической обработке