Специальная военная операция на Украине
 
07:12 19.11.2025
Мединский оценил эффективность украинской пропаганды
Мединский оценил эффективность украинской пропаганды
Россия недооценила эффективность накала украинской пропаганды, народ подвергся тотальной психологической обработке, сообщил помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:12:00+03:00
2025-11-19T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир мединский
в мире
россия
украина
россия, украина, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Мединский, В мире
Мединский оценил эффективность украинской пропаганды

Мединский: Украина подверглась тотальной психологической обработке

© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия недооценила эффективность накала украинской пропаганды, народ подвергся тотальной психологической обработке, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Теперь - маски сброшены, и применительно к Украине мы живем сегодня в совсем другой реальности, которую следует признать. Мы недооценили эффективность поистине геббельсовского накала украинской пропаганды. Взращенное поголовье "профессиональных украинцев" подвергли народ Украины тотальной психологической обработке", - написал Мединский в статье "Краденое солнце", опубликованной на сайте "Комсомольской правды".
Мединский заявил о трагедии для россиян из-за событий на Украине
Мединский заявил о трагедии для россиян из-за событий на Украине
Вчера, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир МединскийВ мире
 
 
