Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Использовать респираторы и маски, покидая жилище, а также применять другие меры безопасности рекомендуют санитарные врачи жителям района, где на границе Свердловской и Пермской областей горят цистерны с газом, будет проведена проверка качества воздуха, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

"Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле ведомства, которое проведет проверку качества воздуха в зоне жилой застройки, оценив его по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.

Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что на перегоне Шамары – Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь – Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.