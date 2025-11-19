https://ria.ru/20251119/rospotrebnadzor-2056139785.html
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара на Урале
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара на Урале - РИА Новости, 19.11.2025
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара на Урале
Использовать респираторы и маски, покидая жилище, а также применять другие меры безопасности рекомендуют санитарные врачи жителям района, где на границе... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:40:00+03:00
2025-11-19T22:40:00+03:00
2025-11-19T22:40:00+03:00
происшествия
пермская область
пермь
свердловская железная дорога
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермская область
пермь
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Использовать респираторы и маски, покидая жилище, а также применять другие меры безопасности рекомендуют санитарные врачи жителям района, где на границе Свердловской и Пермской областей горят цистерны с газом, будет проведена проверка качества воздуха, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.
"Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле ведомства, которое проведет проверку качества воздуха в зоне жилой застройки, оценив его по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.
Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги
сообщила, что на перегоне Шамары – Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь
– Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.
Позднее уральская транспортная прокуратура сообщила, что цистерны перевозили газовый конденсат и что железнодорожный путь закрыт. Ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.