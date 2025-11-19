Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рост заболеваемости менингококковой инфекцией регистрировался с начала 2025 года, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ведомство рекомендовало регулярно проводить уборку и проветривание, избегать контактов с теми, у кого есть признаки болезни. Также стоит обращаться к медикам при первых симптомах.