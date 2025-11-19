Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией - РИА Новости, 19.11.2025
21:42 19.11.2025 (обновлено: 22:03 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/rospotrebnadzor-2056138546.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией - РИА Новости, 19.11.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией
Рост заболеваемости менингококковой инфекцией регистрировался с начала 2025 года, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:42:00+03:00
2025-11-19T22:03:00+03:00
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией

Роспотребнадзор назвал ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ стабильной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рост заболеваемости менингококковой инфекцией регистрировался с начала 2025 года, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"С начала 2025 года в России регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено ... В настоящее время эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в РФ стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости", — рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор уточнил, что лицам из групп риска и тем, кто контактировал с больным, проводят процедуры по иммунизации в первую очередь. Диагностика менингококковой инфекции в России проводится при помощи высокочувствительных тестов.
Кроме того, ведомство рекомендовало регулярно проводить уборку и проветривание, избегать контактов с теми, у кого есть признаки болезни. Также стоит обращаться к медикам при первых симптомах.
Менингококковую инфекцию вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Чаще всего заболевание встречается у маленьких детей, подростков, пожилых и людей со слабым иммунитетом.
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
18 ноября, 00:21
