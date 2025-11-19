https://ria.ru/20251119/rospotrebnadzor-2056138546.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией
Рост заболеваемости менингококковой инфекцией регистрировался с начала 2025 года, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна, сообщили журналистам в...
2025-11-19T21:42:00+03:00
2025-11-19T21:42:00+03:00
2025-11-19T22:03:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рост заболеваемости менингококковой инфекцией регистрировался с начала 2025 года, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"С начала 2025 года в России
регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено ... В настоящее время эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в РФ стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости", — рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор
уточнил, что лицам из групп риска и тем, кто контактировал с больным, проводят процедуры по иммунизации в первую очередь. Диагностика менингококковой инфекции в России проводится при помощи высокочувствительных тестов.
Кроме того, ведомство рекомендовало регулярно проводить уборку и проветривание, избегать контактов с теми, у кого есть признаки болезни. Также стоит обращаться к медикам при первых симптомах.
Менингококковую инфекцию вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Чаще всего заболевание встречается у маленьких детей, подростков, пожилых и людей со слабым иммунитетом.