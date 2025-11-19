Рейтинг@Mail.ru
Трамп показал Роналду Белый дом
18:50 19.11.2025
Трамп показал Роналду Белый дом
Трамп показал Роналду Белый дом
Президент США Дональд Трамп прогулялся с футболистом Криштиану Роналду по территории Белого дома, соответствующее видео появилось в сети. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
в мире, сша, криштиану роналду, дональд трамп, аль-наср
Футбол, В мире, США, Криштиану Роналду, Дональд Трамп, Аль-Наср
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прогулялся с футболистом Криштиану Роналду по территории Белого дома, соответствующее видео появилось в сети.
Роналду, выступающий за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", вместе с невестой Джорджиной Родригес ранее посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Торжественный ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына
19 ноября, 05:28
Уже в среду Белый дом в соцсети Х опубликовал видео, на котором футболист и президент прогуливаются по территории резиденции американского лидера, а именно по портретной галерее, где вместо портрета бывшего американского лидера Джо Байдена висит изображение устройства для автоподписи.
Ранее Трамп прогуливался по той же самой галерее с гостем из Эр-Рияда.
Для прогулки с Роналду Трамп выбрал синий костюм и красный галстук, футболист появился в черной куртке и водолазке. Невеста спортсмена – в шубе.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
15 ноября, 15:37
 
Футбол
 
