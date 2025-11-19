Трамп показал Роналду Белый дом

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прогулялся с футболистом Криштиану Роналду по территории Белого дома, соответствующее видео появилось в сети.
Роналду, выступающий за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", вместе с невестой Джорджиной Родригес ранее посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Уже в среду Белый дом в соцсети Х опубликовал видео, на котором футболист и президент прогуливаются по территории резиденции американского лидера, а именно по портретной галерее, где вместо портрета бывшего американского лидера Джо Байдена висит изображение устройства для автоподписи.
Для прогулки с Роналду Трамп выбрал синий костюм и красный галстук, футболист появился в черной куртке и водолазке. Невеста спортсмена – в шубе.
