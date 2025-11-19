https://ria.ru/20251119/region-2056029352.html
Губернатор Подмосковья и Марат Хуснуллин обсудили планы развития региона
Губернатор Подмосковья и Марат Хуснуллин обсудили планы развития региона
В Подмосковье введены в эксплуатацию более 10 миллионов квадратных метров жилья с начала года, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:09:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
В Подмосковье введены в эксплуатацию более 10 миллионов квадратных метров жилья с начала года, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в регионе выполнен годовой план по ремонту дорог. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил реализацию этих проектов с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным, написал 360.ru
Хуснуллин высоко оценил работу властей Подмосковья, отметив, что особое внимание было уделено строительству жилья и развитию дорожной сети.
"Команда Подмосковья держит высокую планку. Обсудили ключевые направления, в первую очередь – ввод жилья и развитие дорог", – сообщил Хуснуллин.
Он также упомянул ряд крупных дорожных проектов, среди которых расширение участка трассы М-1 "Беларусь" до 6полос и создание транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе.
По словам Хуснуллина, подобные мероприятия способствуют улучшению инфраструктуры и повышают уровень комфорта и безопасности передвижений.
"Такие проекты – это системное развитие инфраструктуры, которое напрямую влияет на комфорт и безопасность поездок. В целом Подмосковье активно развивается. Обсудили с Андреем Юрьевичем дальнейшие планы – останавливаться на достигнутом нельзя", – написал он в телеграм-канале.
На встрече были обозначены перспективы дальнейшего развития региона.