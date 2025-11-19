Российским экспортерам нужно учесть изменения налоговой реформы Казахстана

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый Налоговый кодекс, принятый в июле этого года, вступает в силу с 1 января 2026 года в Казахстане - эти изменения критически важны для российских компаний, уже работающих на казахстанском рынке или планирующих экспортные поставки, поскольку они затрагивают ключевые аспекты внешнеэкономической деятельности – от налога на добавленную стоимость до акцизных сборов и перечня подакцизной продукции, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) призывает экспортеров заблаговременно изучить предстоящие нововведения для адаптации своих бизнес-стратегий.

"Одним из наиболее значимых нововведений станет повышение базовой ставки НДС на 4 процентных пункта, которая достигнет 16%. Важно отметить, что для некоторых категорий товаров предусмотрены временные льготы: в 2026 году лекарственные средства, медицинские изделия и их комплектующие будут облагаться НДС по пониженной ставке в 5% (по утверждаемому правительством Республики Казахстан перечню), однако уже с 1 января 2027 года эта ставка увеличится до 10%", - говорится в сообщении.

Помимо НДС, новый кодекс предусматривает существенное увеличение акцизных сборов на основные виды подакцизных товаров, начиная с 2026 года. Так, ставка для большинства видов алкогольной продукции и сигар вырастет на 10%, для табачных изделий (сигареты с фильтром, папиросы, сигариллы) — на 13,5%, а для табака — более чем на 12%. Для табака и табачных изделий (исключая сигары) также запланировано поэтапное ежегодное повышение акцизов вплоть до 2030 года.

Значимым нововведением является введение акцизного налога на ранее не облагавшиеся категории продукции. Впервые будет введен акциз на энергетические напитки в размере 100 тенге за литр в 2026 году, который постепенно увеличится до 240 тенге за литр к 1 января 2030 года. Также акциз в 10% от таможенной стоимости будет применяться к импортной алкогольной продукции и сигарам, чья стоимость превышает 500 тысяч тенге за литр и 10 тысяч тенге за штуку соответственно. Кроме того, десятипроцентный акциз затронет легковые автомобили, суда и воздушные суда, стоимость приобретения которых превышает установленные пороговые значения. Подробная информация об обновленных ставках доступна по ссылке.

Эти изменения напрямую повлияют на стоимость российских товаров при поставках в Казахстан, что потребует от экспортеров оперативной адаптации ценовой политики и бизнес-стратегии для сохранения конкурентоспособности на этом ключевом для России рынке СНГ.

Для оперативного и точного мониторинга налогового и таможенного законодательства зарубежных стран РЭЦ предлагает воспользоваться бесплатной интерактивной платформой "Аналитика. Барьеры и требования рынков". Этот ресурс предоставляет актуальную и достоверную информацию о размерах ввозных таможенных пошлин и других требованиях, позволяя компаниям своевременно реагировать на изменения в законодательстве, принимать обоснованные решения и минимизировать риски при выходе на новые или уже освоенные рынки. Платформа является незаменимым инструментом для принятия обоснованных решений и минимизации рисков при выходе на зарубежные рынки.