Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром
19.11.2025
Оранжево-розовое небо наблюдали москвичи на восходе в среду утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Оранжево-розовое небо наблюдали москвичи на восходе в среду утром, передает корреспондент РИА Новости.
"Кровавые" облака, в частности, были замечены на юго-западе и юге столицы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал РИА Новости, что необычную цветовую гамму неба в Москве на рассвете вызывает розовая и фиолетовая окраска высококучевых облаков лучами солнца и отражение этого свечения от более низких слоисто-кучевых облаков, - все это предвещает резкую смену погоды в сторону похолодания.
Он также сообщал, что в среду в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов.