Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Оранжево-розовое небо наблюдали москвичи на восходе в среду утром, передает корреспондент РИА Новости.

"Кровавые" облака, в частности, были замечены на юго-западе и юге столицы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал РИА Новости, что необычную цветовую гамму неба в Москве на рассвете вызывает розовая и фиолетовая окраска высококучевых облаков лучами солнца и отражение этого свечения от более низких слоисто-кучевых облаков, - все это предвещает резкую смену погоды в сторону похолодания.