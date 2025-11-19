Рейтинг@Mail.ru
Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром - РИА Новости, 19.11.2025
10:02 19.11.2025
Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром
Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром - РИА Новости, 19.11.2025
Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром
Оранжево-розовое небо наблюдали москвичи на восходе в среду утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
москва
евгений тишковец
общество
погода
москва, евгений тишковец, общество, погода
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Погода
Москвичи наблюдали оранжево-розовый рассвет в среду утром

Оранжево-розовое небо наблюдали москвичи на рассвете

© РИА Новости / Арина Ткаченко | Перейти в медиабанкКрасно-розовое небо на восходе солнца в Москве
Красно-розовое небо на восходе солнца в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Арина Ткаченко
Перейти в медиабанк
Красно-розовое небо на восходе солнца в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Оранжево-розовое небо наблюдали москвичи на восходе в среду утром, передает корреспондент РИА Новости.
"Кровавые" облака, в частности, были замечены на юго-западе и юге столицы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал РИА Новости, что необычную цветовую гамму неба в Москве на рассвете вызывает розовая и фиолетовая окраска высококучевых облаков лучами солнца и отражение этого свечения от более низких слоисто-кучевых облаков, - все это предвещает резкую смену погоды в сторону похолодания.
Он также сообщал, что в среду в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов.
МоскваЕвгений ТишковецОбществоПогода
 
 
