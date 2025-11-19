Рейтинг@Mail.ru
03:33 19.11.2025
Фигурант дела о подготовке теракта в Москве вел бизнес в России
Фигурант дела о подготовке теракта в Москве вел бизнес в России
россия, киев, украина, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
Россия, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Происшествия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о подготовке теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов вел бизнес в Москве, однако в конце 2020 года его ИП прекратило деятельность, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
ФСБ РФ ранее сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище. Для этого Киев завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия. Как утверждает газета "Московский комсомолец", диверсионная группа готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
Как следует из документов, Шамсов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в РФ в феврале 2011 года. Основным видом его деятельности значится "торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах".
Вместе с тем, согласно документам, в ноябре 2020 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. А в декабре того же года ИП было исключено из ЕГРИП.
