Фигурант дела о подготовке теракта в Москве вел бизнес в России
Фигурант дела о подготовке теракта в Москве вел бизнес в России - РИА Новости, 19.11.2025
Фигурант дела о подготовке теракта в Москве вел бизнес в России
Фигурант дела о подготовке теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов вел бизнес в Москве, однако в конце 2020 года его ИП прекратило...
2025-11-19T03:33:00+03:00
2025-11-19T03:33:00+03:00
2025-11-19T03:33:00+03:00
россия
киев
украина
сергей шойгу
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
россия
киев
украина
москва
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о подготовке теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов вел бизнес в Москве, однако в конце 2020 года его ИП прекратило деятельность, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
ФСБ РФ
ранее сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины
планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище. Для этого Киев
завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии
, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия. Как утверждает газета "Московский комсомолец", диверсионная группа готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу
.
Как следует из документов, Шамсов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в РФ в феврале 2011 года. Основным видом его деятельности значится "торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах".
Вместе с тем, согласно документам, в ноябре 2020 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. А в декабре того же года ИП было исключено из ЕГРИП.