Фигурант дела о подготовке теракта в Москве вел бизнес в России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о подготовке теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов вел бизнес в Москве, однако в конце 2020 года его ИП прекратило деятельность, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

ФСБ РФ ранее сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище. Для этого Киев завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии , двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия. Как утверждает газета "Московский комсомолец", диверсионная группа готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу

Как следует из документов, Шамсов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в РФ в феврале 2011 года. Основным видом его деятельности значится "торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах".