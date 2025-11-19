Рейтинг@Mail.ru
В партии Зеленского опровергли заявления о создании коалиции в Раде - РИА Новости, 19.11.2025
18:40 19.11.2025
В партии Зеленского опровергли заявления о создании коалиции в Раде
В партии Зеленского опровергли заявления о создании коалиции в Раде - РИА Новости, 19.11.2025
В партии Зеленского опровергли заявления о создании коалиции в Раде
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила с заявлениями о создании коалиции в Раде не выступала, по его... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:40:00+03:00
2025-11-19T18:40:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
давид арахамия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
В партии Зеленского опровергли заявления о создании коалиции в Раде

Глава "Слуги народа" Арахамия опроверг заявления о создании коалиции в Раде

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила с заявлениями о создании коалиции в Раде не выступала, по его словам, есть лишь мнение отдельных депутатов.
Ранее в среду украинский парламентарий Никита Потураев опубликовал текст заявления представителей партии "Слуга народа". В нем депутаты требуют уволить всех фигурантов дела о коррупции в сфере энергетике, призывают начать переговоры между фракциями по созданию коалиции в Раде, а также ждут от Владимира Зеленского очистки и обновления его ближайшего окружения.
"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мысли по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что фракция поддерживает действия антикоррупционных органов, по его словам, "виновные должны нести наказание не зависимо от статусов, или должностей".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
