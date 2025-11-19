В партии Зеленского опровергли заявления о создании коалиции в Раде

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила с заявлениями о создании коалиции в Раде не выступала, по его словам, есть лишь мнение отдельных депутатов.

Ранее в среду украинский парламентарий Никита Потураев опубликовал текст заявления представителей партии "Слуга народа". В нем депутаты требуют уволить всех фигурантов дела о коррупции в сфере энергетике, призывают начать переговоры между фракциями по созданию коалиции в Раде, а также ждут от Владимира Зеленского очистки и обновления его ближайшего окружения.

"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мысли по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что фракция поддерживает действия антикоррупционных органов, по его словам, "виновные должны нести наказание не зависимо от статусов, или должностей".

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.