Украинский парламент уволил в среду Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины на фоне коррупционного скандала, сообщили в пресс-службе Верховной... РИА Новости, 19.11.2025
Рада уволила Гринчук с поста министра энергетики Украины на фоне скандала
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинский парламент уволил в среду Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины на фоне коррупционного скандала, сообщили в пресс-службе Верховной рады.
Ранее в среду Рада уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко
с поста министра юстиции.
"Верховная рада Украины
приняла решение уволить Светлану Гринчук
с должности министра энергетики Украины. За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ
) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.