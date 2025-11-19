Рада уволила Гринчук с поста министра энергетики

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинский парламент уволил в среду Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины на фоне коррупционного скандала, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Ранее в среду Рада уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило ( НАБУ ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.