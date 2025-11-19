Работы на АЭС "Эль-Дабаа" идут по графику, сообщил Лихачев

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Работы по сооружению всех четырех блоков АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идут по графику, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
"Позвольте доложить о текущей ситуации на площадке. Работы по строительству всех четырех энергоблоков идут полных ходом в соответствии с графиком. На сегодняшний день выполняется сооружение 222 объектов", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома" подробно рассказал о ходе работ.
"На первом блоке сооружаем здание ядерного и турбинного острова, на втором ведется бетонирование внутренней защитной оболочки здания реактора, на третьем блоке завершено бетонирование фундаментной плиты, на четвертом выполняются армирование и бетонирование фундаментной плиты здания", - сообщил Лихачев.
По его словам, всего на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" задействовано свыше 25 тысяч человек, большинство из которых - свыше 17 тысяч человек - это граждане Египта. Также продолжается подготовка специалистов для работы на будущей АЭС, добавил Лихачев. После ввода в эксплуатацию на станции будут работать более 1,7 тысяч человек, подготовленных Технической академией "Росатома", на сегодняшний день такую подготовку уже прошли около 600 человек из числа эксплуатирующего персонала, сказал Лихачев.
Путин оценил товарооборот России и Египта
Вчера, 14:23
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что проект АЭС "Эль-Дабаа" очень важен и является флагманским для сотрудничества между Россией и Египтом. Он также отметил, что этот проект успешно продвигается, и есть основания надеяться, что станцию запустят в ближайшем будущем.
Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Она находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.