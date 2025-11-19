Рейтинг@Mail.ru
15:37 19.11.2025
египет
россия
средиземное море
алексей лихачев
дмитрий песков
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
египет, россия, средиземное море, алексей лихачев, дмитрий песков, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Египет, Россия, Средиземное море, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Работы на АЭС "Эль-Дабаа" идут по графику, сообщил Лихачев

Лихачев: работы по сооружению всех блоков АЭС "Эль-Дабаа" идут по графику

© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/TelegramСтроительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Строительство АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/Telegram
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Работы по сооружению всех четырех блоков АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идут по графику, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
"Позвольте доложить о текущей ситуации на площадке. Работы по строительству всех четырех энергоблоков идут полных ходом в соответствии с графиком. На сегодняшний день выполняется сооружение 222 объектов", - сказал Лихачев.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией
16 ноября, 18:00
Глава "Росатома" подробно рассказал о ходе работ.
"На первом блоке сооружаем здание ядерного и турбинного острова, на втором ведется бетонирование внутренней защитной оболочки здания реактора, на третьем блоке завершено бетонирование фундаментной плиты, на четвертом выполняются армирование и бетонирование фундаментной плиты здания", - сообщил Лихачев.
По его словам, всего на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" задействовано свыше 25 тысяч человек, большинство из которых - свыше 17 тысяч человек - это граждане Египта. Также продолжается подготовка специалистов для работы на будущей АЭС, добавил Лихачев. После ввода в эксплуатацию на станции будут работать более 1,7 тысяч человек, подготовленных Технической академией "Росатома", на сегодняшний день такую подготовку уже прошли около 600 человек из числа эксплуатирующего персонала, сказал Лихачев.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции Эль-Дабаа. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин оценил товарооборот России и Египта
Вчера, 14:23
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что проект АЭС "Эль-Дабаа" очень важен и является флагманским для сотрудничества между Россией и Египтом. Он также отметил, что этот проект успешно продвигается, и есть основания надеяться, что станцию запустят в ближайшем будущем.
Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Она находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Росатом" готов делиться с Египтом уникальными технологиями, заявил Путин
Вчера, 13:55
 
ЕгипетРоссияСредиземное мореАлексей ЛихачевДмитрий ПесковАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Заголовок открываемого материала