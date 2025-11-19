Работы на АЭС "Эль-Дабаа" идут по графику, сообщил Лихачев

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Работы по сооружению всех четырех блоков АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идут по графику, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.