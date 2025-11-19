Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал четко понимать запросы компаний на инновации - РИА Новости, 19.11.2025
20:12 19.11.2025 (обновлено: 20:44 19.11.2025)
Путин призвал четко понимать запросы компаний на инновации
Путин призвал четко понимать запросы компаний на инновации
Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин призвал четко понимать запросы компаний на инновации

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы должны четко понимать запросы компаний, предприятий на инновации. Находиться в постоянном контакте с учеными, инженерами, создавать условия для тестирования, практического использования передовых разработок", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин призвал добиться широкого использования отечественных технологий
