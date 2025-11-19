https://ria.ru/20251119/putin-2056117488.html
Путин призвал четко понимать запросы компаний на инновации
Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-11-19T20:12:00+03:00
2025-11-19T20:12:00+03:00
2025-11-19T20:44:00+03:00
наука
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы должны четко понимать запросы компаний, предприятий на инновации. Находиться в постоянном контакте с учеными, инженерами, создавать условия для тестирования, практического использования передовых разработок", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".