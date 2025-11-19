Рейтинг@Mail.ru
19:55 19.11.2025 (обновлено: 19:56 19.11.2025)
Путин обсудил с Мишустиным внедрение ИИ по всей стране
россия
владимир путин
михаил мишустин
технологии
россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Технологии
Путин обсудил с Мишустиным внедрение ИИ по всей стране

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня утром обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным внедрение искусственного интеллекта по всей России.
"Мы сегодня с утра с председателем правительства обсуждали эту тему, говорили на этот счет", - отметил Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", говоря о внедрении искусственного интеллекта по всей стране.
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинТехнологии
 
 
