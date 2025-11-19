Путину на выставке "Сбера" показали возможности ИИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.

Глава государства приехал в штаб-квартиру " Сбера " для участия в международной конференции AI Journey 2025.

На выставке его приветствовал первый антропоморфный робот "Сбера" по имени Грин, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека. Робот исполнил для президента недавно выученный танец.

Путину показали, в частности, как функционирует "ИИ-помощник", который дает персональные рекомендации, управляется голосом, анализирует данные и создает подкасты на интересные темы. Президенту также продемонстрировали работу нейросети "Алиса AI", новый сервис "Моя память" и еще ряд разработок ИИ-помощников, в том числе карманных и управляющихся через наушники.

Руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети ГигаЧат для обработки обращений граждан к "прямой линии" с президентом РФ . Новым этапом использования ГигаЧата в 2026 году должно стать отслеживание того, как выполняются и исправляются проблемы, о которых россияне сообщали Путину.

Президенту также представили возможности искусственного интеллекта для научных исследований в фармацевтике, в химическом производстве, разработки с использованием ГигаЧат, позволяющие контролировать как качество выпускаемой продукции, так и соблюдение регламентов в технических процессах.