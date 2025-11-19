Рейтинг@Mail.ru
Путину на выставке "Сбера" показали возможности ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
18:55 19.11.2025 (обновлено: 19:20 19.11.2025)
Путину на выставке "Сбера" показали возможности ИИ
Путину на выставке "Сбера" показали возможности ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путину на выставке "Сбера" показали возможности ИИ
Президент РФ Владимир Путин в среду побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека. РИА Новости, 19.11.2025
технологии
россия
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
герман греф
сбер
россия
2025
технологии, россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), герман греф, сбер
Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Герман Греф, Сбер
Путину на выставке "Сбера" показали возможности ИИ

Путину на выставке "Сбера" показали возможности ИИ в решении повседневных задач

Президент РФ Владимир Путин посещает выставку международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.
Глава государства приехал в штаб-квартиру "Сбера" для участия в международной конференции AI Journey 2025.
Путину показали антропоморфного робота, разработанного Сбером - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина
Вчера, 18:36
На выставке его приветствовал первый антропоморфный робот "Сбера" по имени Грин, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека. Робот исполнил для президента недавно выученный танец.
Путину показали, в частности, как функционирует "ИИ-помощник", который дает персональные рекомендации, управляется голосом, анализирует данные и создает подкасты на интересные темы. Президенту также продемонстрировали работу нейросети "Алиса AI", новый сервис "Моя память" и еще ряд разработок ИИ-помощников, в том числе карманных и управляющихся через наушники.
Руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети ГигаЧат для обработки обращений граждан к "прямой линии" с президентом РФ. Новым этапом использования ГигаЧата в 2026 году должно стать отслеживание того, как выполняются и исправляются проблемы, о которых россияне сообщали Путину.
Президенту также представили возможности искусственного интеллекта для научных исследований в фармацевтике, в химическом производстве, разработки с использованием ГигаЧат, позволяющие контролировать как качество выпускаемой продукции, так и соблюдение регламентов в технических процессах.
Путин познакомился с платформой "AI 4 Sport", которая может создавать персонализированные тренировочные программы, оценивать сильные стороны и зоны для развития человека и обеспечивать более объективное судейство в спорте. Кроме того, Путину был представлен умный банкомат, включающий систему экспресс-скрининга здоровья клиента банка, которого, по словам главы "Сбера" Германа Грефа, "невозможно загнать в поликлинику", и одновременно консультирующий по банковским продуктам.
Бильд-редактор объединенной фотодирекции медиагруппы Россия сегодня, ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций Анна Маркелова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Сотрудница медиагруппы "Россия сегодня" получила диплом RuCode в области ИИ
Вчера, 15:24
 
