"Сто немецких танков стоимостью около двух миллиардов евро могут быть уничтожены тремя сотнями российских беспилотников, на которые потратили всего триста тысяч евро", — заявил один из экспертов, критикуя устаревшую технику.

В публикации также отметили, что российская экономика успешно развивается в условиях продолжающего конфликта, тогда как Запад по-прежнему полагается на качественное, но не массовое производство оружия, что, по словам высокопоставленного политика из сферы обороны, будет не только бесполезно, но и слишком дорого в условиях чрезвычайной ситуации.