"Могут быть уничтожены". На Западе сделали тяжелое признание о России
"Могут быть уничтожены". На Западе сделали тяжелое признание о России
Во время закрытой встречи НАТО в Вильнюсе участники признали слабость альянса перед российским вооружением, пишет Bild.
2025-11-19T17:18:00+03:00
2025-11-19T17:18:00+03:00
2025-11-19T18:17:00+03:00
Bild: НАТО признала слабость перед вооружением России
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Во время закрытой встречи НАТО в Вильнюсе участники признали слабость альянса перед российским вооружением, пишет Bild
.
"Сто немецких танков стоимостью около двух миллиардов евро могут быть уничтожены тремя сотнями российских беспилотников, на которые потратили всего триста тысяч евро", — заявил один из экспертов, критикуя устаревшую технику.
В публикации также отметили, что российская экономика успешно развивается в условиях продолжающего конфликта, тогда как Запад по-прежнему полагается на качественное, но не массовое производство оружия, что, по словам высокопоставленного политика из сферы обороны, будет не только бесполезно, но и слишком дорого в условиях чрезвычайной ситуации.
Согласно источникам издания, один миллиард евро оборонного бюджета России
эквивалентен десяткам миллиардов евро затрат Запада. Кроме того, газета упомянула, что блок сталкивается со снижением поддержки США
.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО
у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва
никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.