Рейтинг@Mail.ru
"Могут быть уничтожены". На Западе сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 19.11.2025 (обновлено: 18:17 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/priznanie-2056070076.html
"Могут быть уничтожены". На Западе сделали тяжелое признание о России
"Могут быть уничтожены". На Западе сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 19.11.2025
"Могут быть уничтожены". На Западе сделали тяжелое признание о России
Во время закрытой встречи НАТО в Вильнюсе участники признали слабость альянса перед российским вооружением, пишет Bild. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:18:00+03:00
2025-11-19T18:17:00+03:00
в мире
россия
вильнюс
bild
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg
https://ria.ru/20251116/nato-2055327263.html
https://ria.ru/20251118/putin-2055640798.html
россия
вильнюс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4cc517b8fd8b23f051283d524e69b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вильнюс, bild, нато, сша
В мире, Россия, Вильнюс, Bild, НАТО, США
"Могут быть уничтожены". На Западе сделали тяжелое признание о России

Bild: НАТО признала слабость перед вооружением России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во время закрытой встречи НАТО в Вильнюсе участники признали слабость альянса перед российским вооружением, пишет Bild.
"Сто немецких танков стоимостью около двух миллиардов евро могут быть уничтожены тремя сотнями российских беспилотников, на которые потратили всего триста тысяч евро", — заявил один из экспертов, критикуя устаревшую технику.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО
16 ноября, 19:07
В публикации также отметили, что российская экономика успешно развивается в условиях продолжающего конфликта, тогда как Запад по-прежнему полагается на качественное, но не массовое производство оружия, что, по словам высокопоставленного политика из сферы обороны, будет не только бесполезно, но и слишком дорого в условиях чрезвычайной ситуации.
Согласно источникам издания, один миллиард евро оборонного бюджета России эквивалентен десяткам миллиардов евро затрат Запада. Кроме того, газета упомянула, что блок сталкивается со снижением поддержки США.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Западе забили тревогу после нового предупреждения Путина
18 ноября, 09:58
 
В миреРоссияВильнюсBildНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала