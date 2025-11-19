Рейтинг@Mail.ru
17:18 19.11.2025
Суд вынес заочный приговор псковскому журналисту Камалягину*
Псковской горсуд заочно приговорил к 3 годам колонии журналиста-иноагента Дениса Камалягина* по обвинению в дискредитации ВС РФ и уклонении от исполнения... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия, россия, украина, youtube
Происшествия, Россия, Украина, YouTube
Суд вынес заочный приговор псковскому журналисту Камалягину*

Псковский суд заочно приговорил журналиста Камалягина к 3 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Псковской горсуд заочно приговорил к 3 годам колонии журналиста-иноагента Дениса Камалягина* по обвинению в дискредитации ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Псковским городским судом заочно постановлен обвинительный приговор в отношении Камалягина Д.Н.*, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3 (совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) УК РФ, ч. 2 ст. 330.1 (Уклонение от исполнения обязанностей иноагента) УК РФ. Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию интернет-сайтов на срок 3 года", - сообщает пресс-служба.

Судом установлено, что Камалягин*, будучи привлеченным к административной ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ, с 24.02.2022 по 28.04.2023, находясь за границей, изготовил и разместил на YouTube с наименованием "Псковская губерния" видеоматериал, записав свой монолог, в котором увязал действия Вооруженных сил РФ с нанесением ударов по гражданской инфраструктуре Украины и убийством мирных жителей.
Кроме того, подсудимый, будучи дважды привлеченным к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента, размещал в Telegram-канале информационные материалы без необходимой плашки.
Главред издания "Псковская губерния" Камалягин* был включен в реестр иностранных агентов в 2021 году, находится в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
