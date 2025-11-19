Суд вынес заочный приговор псковскому журналисту Камалягину*

«

"Псковским городским судом заочно постановлен обвинительный приговор в отношении Камалягина Д.Н.*, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3 (совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) УК РФ, ч. 2 ст. 330.1 (Уклонение от исполнения обязанностей иноагента) УК РФ. Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию интернет-сайтов на срок 3 года", - сообщает пресс-служба.