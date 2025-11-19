В Туве вынесли приговор депутату, открывшему стрельбу у ресторана

Перестрелка у ресторана в Кызыле произошла в ноябре 2024 года. Тогда ряд Telegram-каналов региона сообщил, что после потасовки в больницу были доставлены шесть человек, в том числе одна женщина. Также сообщалось, что в инциденте могут быть замешаны депутат парламента Тувы Саян Ондар и тувинский борец по хурешу (тувинская национальная борьба) Айдын Монгуш. Позже парламент Тувы опубликовал сообщение о том, что "каких-либо официальных сообщений из правоохранительных органов не поступало". Еще через два дня Саяна Ондара освободили от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов.