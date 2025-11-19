В Туве вынесли приговор депутату, открывшему стрельбу у ресторана

КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Кызылский городской суд приговорил к восьми годам колонии общего режима депутата верховного хурала Тувы, открывшего стрельбу у ресторана и ранившего двух человек, сообщила республиканская прокуратура.
По ее данным, в ноябре 2024 года осужденный, находясь на прилегающей территории ресторана "Гранд Сити" в городе Кызыле, в ходе ссоры подбежал к автомобилю потерпевшего и выстрелил из принадлежащего ему травматического пистолета. В результате потерпевший получил вред здоровью средней тяжести, а его родственница, находившаяся на переднем сиденье, - тяжкий вред здоровью.
«
"Кызылский городской суд вынес приговор в отношении депутата Верховного хурала Республики Тыва. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)...С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Перестрелка у ресторана в Кызыле произошла в ноябре 2024 года. Тогда ряд Telegram-каналов региона сообщил, что после потасовки в больницу были доставлены шесть человек, в том числе одна женщина. Также сообщалось, что в инциденте могут быть замешаны депутат парламента Тувы Саян Ондар и тувинский борец по хурешу (тувинская национальная борьба) Айдын Монгуш. Позже парламент Тувы опубликовал сообщение о том, что "каких-либо официальных сообщений из правоохранительных органов не поступало". Еще через два дня Саяна Ондара освободили от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов.