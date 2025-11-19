Сотрудница медиагруппы "Россия сегодня" получила диплом RuCode в области ИИ

Бильд-редактор объединенной фотодирекции медиагруппы "Россия сегодня", ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций Анна Маркелова

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Бильд-редактор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова получила диплом Премии RuCode в области искусственного интеллекта за проект "Видеть прошлое, смотреть в будущее", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Анна Маркелова – ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций, стала дипломантом в номинации "мастер генераций".

На конкурс она представила исторические иллюстрации, созданные для статей на "РИА Наука", подготовленные совместно с Управлением государственных проектов в области образования и социальной сферы медиагруппы "Россия сегодня". Это такие материалы, как "Ученые получили данные, позволяющие дополнить "Повесть временных лет"" и "Гены героизма. Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы ".

"В работе по созданию ИИ-иллюстраций мне помогали ведущие российские историки. Их консультации стали гарантией высокой точности и достоверности каждой детали — от костюмов и вооружения до архитектуры и элементов быта. Каждая сцена была тщательно проработана нами с опорой на исторические источники и археологические данные. Я также опиралась на владение различными AI технологиями, свои профессиональных знания культуролога и навыки художника", – рассказала Анна Маркелова.

По ее мнению, ИИ-иллюстрации повышают количество просмотров научного контента. Эксперт активно занимается популяризацией использования ИИ-технологий в медиаиндустрии и выступает с авторскими лекциями-практикумами в России и за рубежом.

Премия RuCode в области искусственного интеллекта учреждена МФТИ в рамках Всероссийского фестиваля RuCode и направлена на поддержку лидеров в области внедрения и популяризации технологий ИИ. По данным организаторов, в 2025 году на участие в премии было подано более 700 заявок из 23 регионов. Событие объединило представителей науки, образования, индустрии, молодых специалистов, студентов и школьников.