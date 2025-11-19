Рейтинг@Mail.ru
Названы номинанты заключительного этапа премии "Приоритет – 2025" - РИА Новости, 19.11.2025
15:14 19.11.2025
Названы номинанты заключительного этапа премии "Приоритет – 2025"
Названы номинанты заключительного этапа премии "Приоритет – 2025" - РИА Новости, 19.11.2025
Названы номинанты заключительного этапа премии "Приоритет – 2025"
По итогам рассмотрения конкурсных заявок на присуждение Национальной премии в области промышленных технологий "Приоритет-2025" на победу в последнем туре... РИА Новости, 19.11.2025
Названы номинанты заключительного этапа премии "Приоритет – 2025"

Номинантами финального этапа премии "Приоритет – 2025" стали 15 компаний

© iStock.com / boggy22Инженеры во время работы
Инженеры во время работы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© iStock.com / boggy22
Инженеры во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По итогам рассмотрения конкурсных заявок на присуждение Национальной премии в области промышленных технологий "Приоритет-2025" на победу в последнем туре конкурса претендуют 15 компаний, сообщает Оргкомитет премии.
Премия является площадкой для выявления самых перспективных и успешных проектов в различных сферах экономики. Всего на конкурс поступило более ста заявок от российских компаний.
Уральские ученые представили разработки для промышленности и агросектора
Вчера, 08:00
Уральские ученые представили разработки для промышленности и агросектора
Вчера, 08:00
"Мы гордимся тем, что наши участники не просто улучшают отечественные товары и услуги, но и делают производство более эффективным, ускоряют достижение целей и выводят российский бизнес на новый уровень. Каждый год все больше компаний подхватывают инициативу, создавая не просто альтернативы импортным продуктам, а действительно уникальные, технологичные решения, которые меняют рынок и помогают нашей стране стать еще сильнее", - приводится в сообщении комментарий руководителя пресс-центра премии "Приоритет – 2025" Гюльнары Паунежевой.
Номинантами заключительного этапа премии "Приоритет - 2025" стали компания "Гравитон" (номинация "Инфраструктурные технологии") "ЗН Цифра" и "Базис" ("Цифровая трансформация предприятий с применением виртуализации и облачных технологий"), "Нанолек" ("Фармацевтика и микробиология"), АО "Арнест" ("Химия и биотехнологии"), АО "АЭМ-технологии" (номинации "Комплексная реализация инноваций в промышленности" и "Подготовка кадров для промышленности"), АО "ОНПП "Технология" имени А.Г. Ромашина" ("Авиационная промышленность и космические технологии"), АО "РТ-Техприемка" ("Электроника и робототехника"), ГУП "Московский метрополитен" ("Прорывная технология"), Заполярный филиал "Норникеля" (номинации "Добыча полезных ископаемых" и "Металлургия"), Концерн "Русэлпром" (номинации "Машиностроение", "Транспорт и логистика" и "Комплексная реализация инноваций в промышленности"), ООО "ОКАПОЛ" ("Химия и биотехнологии"), ООО "РИТЭК" Группы "ЛУКОЙЛ" ( "Промышленная безопасность"), ПАО "ММК" (номинации "Машиностроение" и "Металлургия") и Селекционно-генетический центр "СоюзСемСвекла" ("Агропром и технологии пищевой промышленности").
Победителей наградят на торжественной церемонии, которая состоится 25 ноября в Москве в Общественной палате РФ.
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
14 ноября, 07:00
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
14 ноября, 07:00
 
ЗаполярныйМоскваАЭМ-технологииМосковский метрополитенНорильский никельРоссия
 
 
