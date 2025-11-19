Рейтинг@Mail.ru
"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому - РИА Новости, 19.11.2025
19:24 19.11.2025
"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому
Скандал с НАБУ подрывает положение Киева на фронте и на международной арене, Зеленскому стоит действовать решительно, пишет The Washington Post. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
киев
украина
герман галущенко
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
киев
украина
в мире, киев, украина, герман галущенко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Киев, Украина, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому

WP: скандал с НАБУ подрывает положение Киева на фронте и на международной арене

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Скандал с НАБУ подрывает положение Киева на фронте и на международной арене, Зеленскому стоит действовать решительно, пишет The Washington Post.
"В то время, как Украина переживает крайне тяжелую борьбу за свое существование, она столкнулась с новой угрозой, исходящей изнутри и подрывающей положение Киева не только на поле боя, но и на международной арене. Это даже ставит под сомнение возможность вступления в Евросоюз", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: усиление оппозиции на Украине угрожает контролю Зеленского над Радой
Вчера, 16:51

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому
Вчера, 14:20
 
В миреКиевУкраинаГерман ГалущенкоТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
