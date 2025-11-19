"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Скандал с НАБУ подрывает положение Киева на фронте и на международной арене, Зеленскому стоит действовать решительно, пишет The Washington Post.
"В то время, как Украина переживает крайне тяжелую борьбу за свое существование, она столкнулась с новой угрозой, исходящей изнутри и подрывающей положение Киева не только на поле боя, но и на международной арене. Это даже ставит под сомнение возможность вступления в Евросоюз", — говорится в публикации.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.